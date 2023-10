Putin znalazł sprzymierzeńca. Z jednym krajem chce ratować sport w Rosji

Kilka tygodni temu ogromne oburzenie wzbudziła informacja o tym, że UEFA forsuje pomysł o przywróceniu do rozgrywek międzynarodowych rosyjskich drużyn młodzieżowych. Po burzliwych dyskusjach na ten temat federacja ostatecznie zdecydowała się odrzucić wniosek Rosjan, przedłużając im tym samym piłkarską banicję. Są jednak instytucje, kraje, które chętnie wspierają Rosję, mimo kontynuowania wojny w Ukrainie. Raptem w miniony piątek jej reprezentacja zmierzyła się z Kamerunem i wygrała 1:0 po golu Fiodora Czałowa. Na dodatek sekretarz generalny Kameruńskiej Federacji Piłki Nożnej zadeklarował, że jego związek jest otwarty na rozegranie ewentualnego rewanżu. Natomiast największym partnerem Rosji są Chiny, a na jeszcze większe zacieśnienie współpracy wyraził nadzieję Władimir Putin.

REKLAMA

Zobacz wideo Grosicki o gwizdach kibiców po remisie z Mołdawią: To są bardzo smutne chwile

Władimir Putin liczy na Chiny. Zapowiedział rozmowę z Xi Jinpingiem

Prezydent Federacji Rosyjskiej w jednym z wywiadów bardzo pozytywnie ocenił współpracę rosyjsko-chińską, ale wskazał też, co można by jeszcze poprawić. - Ważne jest, aby praca w Chinach była zorganizowana na dobrym poziomie zawodowym w zakresie sportów wyczynowych. Nie mniej ważne jest oczywiście nawiązywanie kontaktów na poziomie skromniejszym, na poziomie kultury fizycznej, na poziomie regionalnym, na poziomie zawodów, powiedzmy, między uczelniami wyższymi, między obwodami a jednostkami wchodzącymi w skład Federacja Rosyjska - mówił Władimir Putin cyt. przez portal sports.ru.

Putin zwrócił szczególnie uwagę na dwie dyscypliny, w których widzi ogromny potencjał na współpracę, a konkretnie wushu (chińskie sztuki walki) i zapasy sambo (powstała w 1. połowie XX wieku sztuka walki łącząca techniki judo z regionalnymi odmianami zapasów z terenu dawnego ZSRR). - Mam nadzieję, że nasza współpraca z chińskimi przyjaciółmi w dziedzinie sportu również będzie się aktywnie rozwijać. Wushu jest tu bardzo popularne. Mam nadzieję, że popularność wushu będzie nadal rosła, a my chcielibyśmy przybliżyć naszym chińskim przyjaciołom to, co uważamy za nasze narodowe sporty walki, jak na przykład zapasy sambo - zapowiedział prezydent Federacji Rosyjskiej.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

W rozmowie z Putinem nie zabrakło także wątku łyżwiarstwa figurowego, które w Chinach zyskuje na popularności, czego polityk jest świadomy. Podkreślił on także, że współpraca sportowa jest bardzo istotna dla utrzymania przyjaznych stosunków obu państw. - Współpraca sportowa w ramach interakcji humanitarnej jest bardzo ważna, ponieważ nawiązuje bezpośrednie kontakty między ludźmi - powiedział.

Putin zapowiedział także rozmowę z prezydentem Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem, w trakcie której ma mu złożyć propozycję wspólnego wsparcia inicjatyw młodych ludzi i sportowców.