Rosyjska alpinistka zginęła w Himalajach. Polak komentuje. "Idioci"

Ambasador Rosji w Nepalu Aleksiej Nowikow stwierdził, że ciało zmarłej Rosjanki zostało odnalezione przez ratowników, którzy 16 października mają podjąć próbę wydostania go z trudno dostępnego miejsca. Dopiero wtedy oficjalne potwierdzenie śmierci Nadieżdy Oleniewej będzie możliwe. Szef rosyjskiej reprezentacji alpinistów Paweł Szabalin przekazał, że zwłoki kobiety zostały odnalezione. - Ciało zostało odnalezione. Teraz pozostaje do rozwiązania kwestia transportu, ponieważ lądowanie helikoptera jest tam niemożliwe - powiedział na łamach rosyjskich mediów.

Rosjanka zginęła w Himalajach. "My odpuściliśmy i zeszliśmy"

Nadieżda Oleniewa miała wpaść do górskiej szczeliny na wysokości około 6000 metrów. Alpinistka przebywała wraz z Romanem Abildajewem i Rasimem Kaszapowem, z którymi od soboty próbowała zdobyć szczyt Dhaulagiri.

- Informacja o odnalezieniu ciała nie jest do końca prawdziwa. W rzeczywistości odkryto tylko miejsce, w którym upadła Nadieżda Oleniewa. Z powodu gęstej mgły śmigłowiec nie może wylądować specjalną grupą, która zejdzie do szczeliny. Podczas przelotu członkowie grupy faktycznie widzieli ciało. Ale nie można jeszcze potwierdzić, że była to Nadieżda - dodaje sekretarz prasowy ambasady Rosji w Nepalu Aleksandr Iwaszew w rozmowie z RIA Novosti.

Wypadek Rosjanki w mediach społecznościowych skomentował Szymon Jaskuła. Polski himalaista w ostrych słowach podsumował ambicje rosyjskich alpinistów, którzy wybrali się na Dhaulagiri mimo niekorzystnych warunków pogodowych.

"Idioci! My odpuściliśmy i zeszliśmy z góry, a ci d***e zostali sami i poszli do góry w zeszłą środę w nocy. Warunki były tragicznie..." - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Jaskuła.

Rosyjskie media uzupełniają, że wypadek Oleniewej miał miejsce w sobotę około godz. 11:25. Trzyosobowy zespół próbował zdobyć Dhaulagiri bez użycia bazy lub wsparcia szerpów oraz bez dodatkowego tlenu. Tego samego dnia Rosyjska Federacja Alpinizmu poinformowała o tym zdarzeniu, jednak ze względu na fatalne warunki pogodowe nie można było rozpocząć akcji ratunkowej.