KSW znów rusza na podbój Europy. Ogłasza miejsce kolejnej gali

W sobotę w czeskim Trzyńcu o 19:00 rozpoczęła się gala KSW 87. W walce wieczoru dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku w wadze ciężkiej, w której zmierzą się Darko Stosić i Michal Martinek. To prawdopodobnie eliminator do walki o mistrzowski pas, który od dawna posiada Brytyjczyk - Phil De Fries.

To już druga w tym roku gala KSW w Czechach. W lutym gala KSW 79 gościła w Libercu. Wtedy oglądaliśmy takie walki jak np. De Fries - Todd Duffee, Dominik Humburger - Jorge Bueno, Arkadiusz Wrzosek - Tomas Mozny czy Daniel Omielańczuk - Michał Kita.

W programie Sport.pl Fight matchmaker KSW - Wojsław Rysiewski - zapowiedział, że w sobotę federacja ogłosi kolejną zagraniczną galę. Plotek i niedopowiedzeń było sporo, w spekulacjach przewijały się różne kraje, ale okazało się, że KSW kolejny raz zagości w Czechach.

Jak poinformowała federacja, KSW wróci do Liberca. Dokładnie 17 lutego 2024 r. gala KSW 91 odbędzie się w Home Credit Arena, czyli tam, gdzie gościła 25 lutego tego roku. Na razie nie znamy żadnej walki, jaka odbędzie się na tej gali.

Kolejna gala KSW za granicą

Czechy to kolejny kraj, w którym odbywa się KSW. Pierwszy raz federacja wyszła poza granice Polski 31 października 2015 r. Wtedy odbyła się gala KSW 32: Road to Wembley. W Londynie zaprezentowali się m.in. Mariusz Pudzianowski, Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski czy Marcin Różalski.

Dwa lata później KSW zawitało do Dublina. Na gali KSW 40 walczyli m.in. Pudzianowski, Gamrot czy Michał Materla. W październiku 2018 r. KSW raz jeszcze odbyło się w Londynie, do którego wróciło jeszcze we wrześniu 2019 r.

W listopadzie 2019 r. federacja pojawiła się w kolejnym kraju, tym razem w Chorwacji. Na KSW 51 w Zagrzebiu walczyli m.in. Pudzianowski, Mańkowski, Ivan Erslan czy Roman Szymański.

W 2023 r. odbędą się jeszcze dwie gale KSW. 11 listopada gala KSW 88 w Radomiu, a 16 grudnia KSW 89 w Gliwicach. Na ostatniej tegorocznej gali Salahdine Parnasse stanie przed szansą zostania potrójnym mistrzem KSW. Francuz, mistrz kategorii piórkowej i lekkiej, zawalczy o pas wagi półśredniej z Adrianem Bartosińskim.