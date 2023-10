Partnerka Ronaldo wywołała burzę. Izraelczycy wpadli w szał

W sobotni poranek 7 października nastąpiła eskalacja konfliktu pomiędzy Izraelem a Palestyną. Polityczno-zbrojna organizacja Hamas wtargnęła na teren kraju, po czym bojownicy zaczęli mordować cywili. Strefa Gazy została oblężona, a liczba ofiar rośnie z godziny na godzinę. Organizacje, takie jak ONZ wzywają do zawieszenia ognia, jednak w Izraelu wciąż trwa piekło. Do wojennej rzeczywistości w mediach społecznościowych odniosła się Georgina Rodriguez.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

Georgina dodała zdjęcie. Zarzucono jej, że wspiera Palestyńczyków

Zazwyczaj na profilu Instagram partnerki Cristiano Ronaldo można zobaczyć zdjęcia z prestiżowych gal lub czerwonego dywanu, jednak ostatnio 29-latka dodała inną, bardziej wymowną fotografię. Na jej InstaStories pojawiło się chwytające za serce zdjęcie palestyńskiej dziewczynki, która siedzi z różowym misiem w ruinach budynku. Obok widniały emotikony smutku i złamanego serca. Zapewne Georgina chciała tym samym wyrazić współczucie wobec trwającej wojny, jednak skutek był zupełnie inny.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Fani zarzucili partnerce Portugalczyka, że pokazała jedynie tragedię palestyńskiej strony konfliktu, przez co zapewne troszczy się tylko o nich. Georgina Rodriguez błyskawicznie zdała sobie sprawę z błędu, jakiego się dopuściła. Po chwili wpis został usunięty, a do zdjęcia wspomnianej dziewczynki została dodana fotografia izraelskiego chłopca, który został ranny po jednym z ataków wroga. Mimo to internauci zapamiętali pierwsze InstaStories, przez co na 29-latkę spadła fala krytyki.

"Nie trzeba być muzułmaninem, by wspierać Palestynę...", "Teraz wiemy, kogo wspiera Georgina", - pisali niektórzy użytkownicy pod najnowszym postem Roudrigez.

Niektórzy twierdzą nawet, że taki ruch Rodriguez ma związek z tym, że jej partner występuje w zespole z Arabii Saudyjskiej (Al Nassr). Saudyjczycy bardzo krytycznie wypowiadają się nt. militarnych ruchów Izraela, o czym świadczy ostatnie pismo tamtejszego ministerstwa spraw zagranicznych. "Rijad deklaruje kategoryczne odrzucenie wezwań do przymusowego wysiedlenia ludności palestyńskiej ze Strefy Gazy i potępia ciągłe bombardowania bezbronnej ludności cywilnej na tym terytorium" - czytamy w najnowszym oświadczeniu. Mimo to najprawdopodobniej Georgina faktycznie chciała wezwać do zakończenia konfliktu, jednak nie do końca przemyślała, że fani mogą odebrać to nieco inaczej.