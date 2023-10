Kanał Sportowy reaguje na oświadczenie Krzysztofa Stanowskiego. "Coraz trudniej"

Nieco ponad trzy lata temu Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski założyli Kanał Sportowy, który ekspresowo podbił polskiego Youtube'a. Wystarczy spojrzeć na liczby, które wykręcił ten projekt. Obecnie ma już 1,13 mln subskrybentów i ponad 645 mln odtworzeń z ponad czterema tys. materiałów. No i trzeba spojrzeć na stronę biznesową. Kanał Sportowy jest spółką, która w 2022 r. zarobiła na czysto 5,6 mln zł, czyli trzy razy więcej niż w poprzednim roku. Ale od teraz Pol, Smokowski i Borek będą sobie radzili bez Stanowskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za słowa Piotra Zielińskiego! "Spełnienie dziecięcych marzeń"

"Od dłuższego czasu w przestrzeni publicznej pojawiały się domysły dotyczące mojego odejścia z Kanału Sportowego, a od miesiąca - gdy usunąłem KS z opisu w swoich mediach społecznościowych - temat stał się głośny. Dzisiaj złożyłem wypowiedzenie, co oznacza, że mam obowiązek świadczenia pracy przez kolejne trzy miesiące (do końca stycznia 2024), chyba że strony ustalą inaczej. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy tworzyli ze mną ten ekscytujący projekt. Przede wszystkim dziękuję widzom, z którymi spędziłem ostatnie blisko cztery lata - czy też rozmawiając podczas programów, czy też czytając Wasze komentarze. Fajnie było! I może jeszcze będzie" - oświadczył Stanowski na Twitterze.

Kanał Sportowy odniósł się do słów Stanowskiego

"Przez ponad trzy lata udało nam się wspólnie zbudować jeden z największych kanałów na polskim YouTubie. Kiedy zaczynaliśmy, żaden z nas nawet nie marzył, że osiągniemy taki sukces. Szereg zdarzeń sprawił jednak, że coraz trudniej nam iść razem pod rękę. Mamy różne wizje dotyczące rozwoju i kierunku, w którym powinniśmy zmierzać. Jesteśmy doświadczonym kanałem i będziemy się dalej dla was rozwijać. Kanał Sportowy od dawna to już nie tylko Borek, Pol, Smokowski i Stanowski - to cała grupa ludzi, którzy kochają to, co robią. To również cała olbrzymia społeczność, którą wspólnie stworzyliśmy" - czytamy w oświadczeniu Kanału Sportowego.

"PS Dziękujemy Krzyśkowi za współpracę i życzymy powodzenia w realizacji swoich projektów. Jednocześnie informujemy, że Krzysztof został zwolniony z obowiązku realizacji programów na Kanale Sportowym. Jesteśmy waszym kanałem" - czytamy na końcu.

Oznacza to, że w piątek, 13 października, Krzysztof Stanowski znika na dobre z Kanału Sportowego i w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia nie będzie już nagrywał programów.