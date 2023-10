Nasza nadzieja na Paryż 2024. Na "chamską" Białorusinkę wyszła wkurzona. Podziałało

Anhelina Łysak to jedyna przedstawicielka polskich zapasów z kwalifikacją na igrzyska Paryż 2024. Prawo startu w olimpijskim turnieju 25-latka wywalczyła sobie, zajmując piąte miejsce na niedawnych MŚ w Belgradzie.

Łysak jeszcze w 2020 roku reprezentowała Ukrainę, w której się urodziła i spędziła większość życia. Dlaczego teraz mieszka w Warszawie i startuje dla Polski? Zapaśniczka walcząca w stylu wolnym w kategorii 57 kg pod flagą biało-czerwoną zdobyła już m.in. młodzieżowe (do lat 23) MŚ w 2021 roku, srebrny medal ME 2021 i brązowy medal MŚ 2022. Jak mówi w rozmowie ze Sport.pl - w Paryżu chce sięgnąć po olimpijskie złoto i zaśpiewać "Mazurka Dąbrowskiego".

Łukasz Jachimiak: Anhelina, Angelina, Andżelika? Jak się do ciebie zwracać?

Anhelina Łysak: Angelina - tak wszyscy do mnie mówią. Anhelina mam tylko w paszporcie.

Wszyscy mówią, że bardzo ładnie możesz się przedstawić za rok, zdobywając medal na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Ale na razie ja się bardziej zastanawiam nad tym czy ty tam aby nie pojedziesz jako jedyna przedstawicielka naszych zapasów.

- Na razie rzeczywiście tylko ja wywalczyłam kwalifikację i na pewno będzie bardzo trudno o wywalczenie następnych moim koleżankom i kolegom z kadry. Ale na sto procent ktoś jeszcze to zrobi. I wierzę, że to będzie więcej niż jeszcze jedna osoba. Polski zapasy wcale nie są słabe!

Na pewno trzeba doceniać to, że jako jedyne ze wszystkich sportów walki w ostatnich latach dają Polsce olimpijskie medale.

- No właśnie! Na przykład Tadka Michalika, który zdobył brąz w Tokio, na pewno stać na następne sukcesy. I kilka innych osób z naszej kadry też.

A co powiesz o swoim mężu, Romanie Pacurkowskim? Jego realnie stać na kwalifikację do paryskich igrzysk?

- Oczywiście, że Romek ma na to szansę! My w ogóle mamy taki plan, żeby razem pojechać na igrzyska i reprezentować Polskę. Teraz w mistrzostwach świata Polskę w kategorii Romana reprezentował inny zawodnik, ale mam nadzieję, że w marcu w europejskim turnieju eliminacyjnym, szansę dostanie Roman.

Ty zdobyłaś kwalifikację, zajmując piąte miejsce na MŚ, ale od razu w krótkiej wypowiedzi dla Polskiego Związku Zapaśniczego mówiłaś, że chcesz więcej, że twój cel to medale.

- Oczywiście, że kwalifikacja na igrzyska była najważniejsza, ale bardzo chciałam chociaż powtórzyć wynik z MŚ w 2022 roku, gdzie byłam trzecia. A tak naprawdę chciałam zostać mistrzynią świata. Bo ja nigdy nie jadę po trzecie miejsce czy po jakąś kwalifikację. Ja zawsze chcę wygrać, chcę być najlepsza. Wiem, że mogę zdobywać złote medale. Ale też wiem, że jeszcze trochę muszę na to popracować. Znam swoje błędy. I zamierzam ich nie popełniać na igrzyskach. Bo pojechanie na igrzyska i nieosiągnięcie na nich sukcesu zupełnie mnie nie ucieszy.

Duże wrażenie zrobiło na mnie to, że w drodze po kwalifikację na igrzyska pokonałaś 10:0 aktualną wicemistrzynię olimpijską, Irynę Kuraczkinę. A z kolei z mistrzynią olimpijską z Rio i brązową medalistką z Tokio, Helen Maroulis, miałaś bardzo zaciętą walkę.

- I ta walka z Maroulis pokazuje mi najwięcej. Rok temu w półfinale MŚ przegrałam z nią 0:10. Nie miałam szans. A teraz walka była bardzo równa. Widzę, że robię progres. W Stanach zapasy są na innym poziomie, od nich zawodnicy przyjeżdżają na MŚ z wielkim sztabem ludzi, każdy zapaśnik ze Stanów ma swojego trenera, fizjoterapeutę, psychologa - dostają ogromne wsparcie. Maroulis ma tylko dla siebie kilku pomocników, też takich, dzięki którym wie, jak rozwijają się jej rywalki. Ona nie była zaskoczona nowymi rzeczami, które robiłam, innym sposobem mojej walki. Tym bardziej się cieszę, że pewne elementy dopracowałam już na tyle, że działają nawet kiedy rywalka się ich spodziewa. Nowych akcji, nowych rozwiązań mam coraz więcej, ciągle czegoś szukam, rozwijam się. I wiem, że na igrzyskach będę jeszcze lepsza niż teraz.

Twoje 10:0 z Białorusinką Kuraczkiną to efekt tego, że ona nie miała ciebie tak rozpracowanej jak miała Amerykanka, czy może wychodząc do pojedynku z Białorusinkami i Rosjankami po prostu ty jesteś jeszcze bardziej waleczna?

- Zdecydowanie jestem! Jestem wkurzona, że one mogą walczyć. Na ME 2021 w Warszawie z tą Białorusinką przegrałam w finale, a teraz nie dałam jej szans. Ona przed walką ze mną wygrała z groźną Rosjanką, a ja już niezależnie od wyniku ich pojedynku się nakręciłam. A gdy zobaczyłam, że wygrała Białorusinka, to miałam w sobie jeszcze więcej złości, bo dobrze pamiętałam, jak chamsko ona walczy. Wyszłam na matę tak nastawiona, że z jej strony walka będzie bardzo twarda, aż właśnie chamska i postanowiłam, że ja też taka będę, że się nie dam złamać, że nie ustąpię, nie pęknę. Ona we mnie poszła mocno, a ja ną nią ruszyłam jeszcze twardziej. I złamałam ją. Jestem Ukrainką i Polką, dużo mojej rodziny jest w Ukrainie, cały czas martwię się tym, co tam się dzieje. Nie mogłam tego przegrać!

Bardzo trudno jest ci z tym, że w ogóle musisz walczyć przeciw Rosjankom i Białorusinkom? Że one nie są zawieszone w związku ze zbrojną agresją ich państw na Ukrainę?

- Tak, ale nie mam wyboru. Najgorzej było na samym początku, zaraz po tym jak Ukraina została napadnięta.

Słyszałem, że w tamtym czasie na zawodach w Stambule trenerzy twojej rosyjskiej rywalki zdając sobie sprawę z tego co przeżywasz dodatkowo prowokowali, krzycząc do swojej zawodniczki, żeby cię połamała.

- To było okropne. Wtedy zaczęła się wojna i bardzo trudno było mi się zebrać, skoncentrować. Teraz jest już pod tym względem inaczej. Widzę, że reprezentanci Ukrainy walczą z Rosjanami i Białorusinami, więc ja, jako Polka, tym bardziej walczę, nie odmawiam tego. Nie jest mi przyjemnie widzieć te osoby i walczyć z nimi, ale wszystko, co mogę zrobić, to wyjść na matę z takim nastawieniem, z jakim wyszłam w Belgradzie na Białorusinkę. Mogę z nimi wszystkimi zrobić tylko to, co zrobiłam z nią. I właśnie taki jest mój cel.

A podajesz po walce rękę Rosjankom i Białorusinkom?

- Nie mam prawa nie podać. Tylko Ukraińcy mogą nie podawać im ręki, bo mają na to oficjalną zgodę i sędziowie są o tym poinformowani. Natomiast gdybym ja, reprezentantka Polki, nie podała ręki, to zostałabym zdyskwalifikowana.

Na pewno śledziłaś sprawę Olhi Charłan, która na mistrzostwach świata w szermierce pokonała Rosjankę, a po pojedynku nie podała jej ręki?

- Jasne, że śledziłam. Oglądałam później wywiady, jakich Charłan w tej sprawie udzieliła, i rozumiem ją [mistrzyni olimpijska i świata została zdyskwalifikowana, a w końcu MKOl przyznał jej dziką kartę na igrzyska olimpijskie w Paryżu]. Ale ja bym dzikiej karty nie dostała. Ja z ludźmi z Rosji i z Białorusi nie rozmawiam, omijam ich, ale rękę po walce ich zawodniczkom muszę podawać.

Urodziłaś się w Ukrainie, na terenach kiedyś polskich, w okolicach Lwowa. Masz babcię, która jest Polką - mówiąc, że jesteś Ukrainką i Polką chyba najlepiej, najuczciwiej się przedstawiasz?

- Tak, tam się urodziłam, tam są moje korzenie, ale w Polsce też są. Dzięki babci od strony mojego taty.

Po polsku mówisz od dziecka?

- Nie, nauczyłam się dopiero po przyjeździe do Polski kilka lat temu. Bardzo mi wszyscy pomogli na zgrupowaniach kadry. Szybko poszło. Egzaminy z języka polskiego zdałam bez problemu, chociaż wiem, że perfekcyjnie jeszcze nie mówię. Ale polski jest dla mnie łatwy - we Lwowie i w okolicach mówimy podobnie jak mówi się w Polsce, wiele słówek to samo znaczy.

Jesteś zawodniczką klubu zapaśniczego z Chełma. Czy to znaczy, że mieszkasz 20-30 km od granicy polsko-ukraińskiej?

- Nie, walczę dla tamtejszego klubu, ale mieszkam z mężem w Warszawie.

Jeździsz do Ukrainy czy odkąd Rosja na nią napadła raczej tego unikasz?

- Jeżdżę, nawet byłam bardzo niedawno temu, po mistrzostwach świata. Niestety, z bardzo przykrego powodu - umarła moja babcia. A że cztery lata temu zmarła mi mama, a osiem lat temu tata, to została mi już tylko jedna babcia i dwóch dziadków. Bardzo staram się ich odwiedzać i dalej się będę starała to robić.

Dziadkowie mieszkają na terenie, który mocno ucierpiał?

- Lwów był ostrzeliwany, ale oni mieszkają pod Lwowem i tam dzięki Bogu nic złego się nie wydarzyło.

Jak to się stało, że żyłaś w Ukrainie i reprezentowałaś Ukrainę, a teraz mieszkasz w Polsce i zdobywasz medale dla Polski? To prawda, że - jak powiedział mi prezes PZZ Andrzej Supron - za wszystkim stoi historia miłosna?

- Prawda! Zaczęło się tak, że Polska Liga Zapaśnicza zaproponowała mi, żebym walczyła dla AZS-u AWF-u Warszawa. Przyjechałam, poznałam tu Romana, który już był zawodnikiem warszawskiego klubu i szybko połączyła nas miłość. Romek przyjechał do Polski kilka lat wcześniej i gdy się poznaliśmy, już miał polskie obywatelstwo.

Wiem, że on ma jeszcze więcej krewnych z Polski niż ty.

- Tak, u niego Polakami są wszyscy od strony taty i on od dziecka miał taki plan, że jak będzie dorosły, to przeniesie się do kraju swojego ojca. Romek ma przecież nawet polskie nazwisko. Ja skorzystałam z tego, że mam babcię Polkę, dostałam Kartę Polaka i za jakiś czas też polskie obywatelstwo. Uznaliśmy z Romanem, że jako małżeństwo chcemy oboje reprezentować ten sam kraj. Stwierdziliśmy, że skoro mieszkamy w Polsce, skoro tu się poznaliśmy i skoro Polska jest nam obojgu bliska, to będziemy razem próbowali osiągać sukcesy dla Polski. Naszym zdaniem los tak chciał - poszłam za swoim mężem, jakby to było, gdybym nie poszła i on by startował jako Polak, a ja jako Ukrainka? Zresztą, ja nie wiem czy też nie mam więcej polskich korzeni niż tylko dzięki babci. Nie znam całej historii swojej rodziny - jestem sama, nie mam rodzeństwa, nie mam już rodziców. Ale będę tworzyła swoją historię w Polsce. Już tworzę.

Słowa "Mazurka Dąbrowskiego" już znasz?

- No pewnie! Śpiewać hymn umiałam już w 2021 roku, gdy wygrałam młodzieżowe mistrzostwa świata [do lat 23].

Jesteś pierwszą w historii polskich zapasów kobiet mistrzynią świata bez względu na kategorie wiekowe. Medalistki olimpijskie już mieliśmy - Agnieszka Wieszczek i Monikę Michalik, które wywalczyły brąz.

- Wiem o tym i wiem też, że żadna Polka nie zdobyła jeszcze olimpijskiego złota. Niczego nie obiecuję, ale ciekawe, co będzie za rok. Obserwujcie i trzymajcie kciuki

A czy nie zatrzyma cię twoje kolano? Kwalifikację do Paryża zdobyłaś mimo kontuzji, a chociaż masz dopiero 25 lat, to za tobą już dwie operacje, prawda?

- Tak, mam problemy z kolanami i nawet myślałam, że po mistrzostwach świata będzie potrzebna kolejna operacja. Ale na szczęście jest nieźle. Od roku mam w Warszawie bardzo dobrego lekarza i działamy innym sposobem - zastrzykami i fizjoterapią. Do igrzysk jest niby dużo czasu, ale tak naprawdę mało, dlatego operacji nie będzie. Nie wiem jak po niej bym się czuła. Muszę być ciągle w treningu, nie ominąć żadnego zgrupowania i nie stracić swojej szansy na medal.