Stracił 100 mln dolarów. Tajemnice wyszły na jaw. "Wielki hazardzista"

Obstawianie wydarzeń sportowych w zakładach bukmacherskich rządzi się swoimi prawami. Niektórzy z graczy przeznaczają na tę rozrywkę drobne kwoty, jednak inni decydują się na wyłożenie ogromnych pieniędzy. Zdecydowanie w tej drugiej grupie należy umieścić golfistę Phila Mickelsona, który na zakłady wydał więcej niż miliard dolarów.

Phil Mickelson chciał postawić 400 tys. dolarów na jeden mecz

Pod koniec sierpnia ukaże się książka pt. "Hazardzista: Sekrety ryzykownego życia", której autorem jest amerykański przedsiębiorca i filantrop, Billy Walters. Do mediów już teraz wyciekły niektóre fragmenty przyszłej publikacji. Walters opisuje w książce swoje relacje z 53-letnim golfistą oraz zdradza, jak potężne pieniądze sportowiec przeznaczył na bukmacherkę.

Z ustaleń amerykańskich portali wynika, że Phil Mickelson w ciągu trzech ostatnich dekad wydał na kupony bukmacherskie ponad miliard dolarów, obstawiając mecze piłki nożnej, koszykówki czy baseballu. Mało tego, podczas golfowego turnieju Ryder Cup 2012 sportowiec chciał postawić 400 tys. dolarów na amerykańską drużynę. "Czy postradałeś zmysły? Nie chcę brać w tym żadnego udziału" - pisał Billy Walters o pomyśle Mickelsona, dodając, że finalnie nie dowiedział się, czy golfista puścił zakład. Co ciekawe, Amerykanie przegrali wtedy z Europejczykami jednym punktem.

Mickelson był uzależniony od hazardu. "To jego pieniądze"

Według fragmentów książki Phil Mickelson w latach 2010-2014 postawił 858 zakładów każdy o wartości 220 tys. dolarów i 1115 zakładów każdy o wartości 110 tys. dolarów. Szacuje się, że sportowiec poniósł straty w wysokości około 100 milionów dolarów. "Jedyną znaną mi osobą, która przekroczyła ten poziom, jestem ja" - pisze Walters w książce "Hazardzista: Sekrety ryzykownego życia".

W czerwcu 2022 roku Phil Mickelson przyznał w rozmowie z mediami, że wpadł w hazardowy nałóg. W przeszłości 53-latek niejednokrotnie był oskarżany o korupcje czy nielegalne operacje bukmacherskie. "Nie spotkałem nikogo, kto lubiłby grać tak bardzo jak Phil. Szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę roczne dochody Phila i majątek w tamtym czasie, nie miałem problemów z jego obstawianiem. I nadal nie mam. To hazardzista, a wielcy hazardziści obstawiają duże zakłady. To jego pieniądze, które mógł wydawać, jak chce" - czytamy we fragmencie książki Waltersa.

Łącznie do tej pory Phil Mickelson wygrał 41 zawodów z cyklu PGA Tour, w których zarobił prawie 100 mln dolarów. Oprócz tego sportowiec przed laty podpisał kontrakt z LIV Golf o wartości około 200 milionów dolarów.