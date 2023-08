Robert Lewandowski się "przebranżowił". "Zagrajmy"

We wtorek FC Barcelona zaliczyła ostatni egzamin przed nadchodzącym sezonem. Mistrzowie Hiszpanii po szalonym meczu wygrali z Tottenhamem 4:2, zdobywając symboliczny Puchar Gampera. Pierwszą bramkę już w 3. minucie spotkania zdobył Robert Lewandowski, który pokonał golkipera angielskiej drużyny precyzyjnym strzałem z woleja. Przed inauguracyjnym spotkaniem w lidze napastnik znalazł czas, aby pograć w... padla.

Nowa miłość Roberta Lewandowskiego. Ten sport jest bardzo popularny w Hiszpanii

Pod koniec 2022 roku, niedługo po zakończeniu mistrzostw świata, Robert Lewandowski został przyłapany na finałowym meczu turnieju w padla, który rozgrywano w Barcelonie. Ten innowacyjny sport najwyraźniej bardzo spodobał się kapitanowi reprezentacji Polski, ponieważ już kilka miesięcy później 34-latek zaczął szkolić umiejętności.

Przypomnijmy, padel to połączenie tenisa i squasha. Co prawda piłki, których używają gracze, są podobne to tych tenisowych, jednak ich sprężystość jest nieco inna, przez co odbijają się zdecydowanie niżej. Ciekawostką jest, że dopiero w 2017 roku została powołana polska kadra w padla. Dyscyplina ta pochodzi z Meksyku, a z roku na rok staje się coraz popularniejsza przede wszystkim w Hiszpanii.

W czwartek na profilu Instagram 142-krotnego reprezentanta Polski w relacjach pojawiło się zdjęcie, na którym Lewandowski kolejny raz uprawia ukochany sport. "Vamos a Jugar" - czytamy w opisie fotografii, co oznacza "Zagrajmy". Widać, że 34-latek złapał przysłowiowego "bakcyla" na nową dyscyplinę.

Lewandowski gra w padla screen instagram.com/_rl9/

Już w niedzielę 13 sierpnia FC Barcelona rozpocznie nowy sezon La Liga. Pierwszym rywalem mistrzów Hiszpanii będzie Getafe. Mecz zaplanowano na godz. 21:30 polskiego czasu.