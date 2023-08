To będzie hit Internetu. 19-latka dała pokaz nadludzkiej siły. Kosmos [WIDEO]

Deadlift, a po polsku martwy ciąg, to popularne ćwiczenie rozwijające wiele mięśni naraz, takich jak mięśnie grzbietu, pośladkowe, dwugłowe oraz czworogłowe. Obecnie internet podbija nagranie, na którym 19-latka wykonuje je z niebywałą ilością ciężarów na gryfie.

Coś niesamowitego. Nie mógł uwierzyć, ile podniosła. "Jasna cholera"

Martwy ciąg wykonuje się poprzez skłon z wyprostowanymi plecami do sztangi, a następnie podniesienie jej prostując się. Ze względu na charakterystykę tego ćwiczenia często jest ono przedmiotem bicia rekordów. Aktualnie najwięcej na świecie tą techniką podniósł Ukrainiec Oleksij Nowikow, który podołał aż 537,5 kilogramom.

Widząc założone na gryfie ciężary czasami ciężko uwierzyć, jak człowiek może wykrzesać z siebie taką siłę i bez kontuzji je podnieść. W taki sposób na siłowni zaimponować pozostałym ćwiczącym, a także rzeszy internautów udało się pewnej 19-latce, która podbija obecnie internet.

Film został opublikowany między innymi na TikToku, a w tym momencie tylko na tej platformie zyskał już 135 tysięcy polubień. Ukazuje on zabawną reakcję pewnego mężczyzny, który nie był w stanie uwierzyć, że kobieta przygotowująca się do wykonania martwego ciągu będzie w stanie podnieść tyle, ile sobie założyła. Choć na nagraniu nie widać dokładnie, ile kilogramów znajduje się na sztandze, jest to na pewno liczba powyżej 200 kg. Gdy dziewczyna podchodziła już do próby podniesienia tego ciężaru, mężczyzna nie dowierzał.

- Masz zamiar to podnieść? Jasna cholera, wow, jestem pod wrażeniem. Nie będę kłamał, obserwowałem cię i nie mam pojęcia, jak taka mała dziewczyna może zrobić martwy ciąg takimi ciężarami - powiedział. Dziewczyna tylko zaśmiała się, po czym bez trudności wykonała ćwiczenie.

W sekcji komentarzy można znaleźć mnóstwo słów uznania dla młodej dziewczyny. "Naprawdę zastanawiam się jak to możliwe" - napisał jeden z użytkowników. "Wiele osób, w tym mężczyzn, powinno brać od niej lekcje. Perfekcja" - czytamy w innym wpisie.