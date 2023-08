Tego faktu z życia Włodzimierza Szaranowicza nie znaliście. Dramatyczna historia

Włodzimierz Szaranowicz ogłosił zakończenie kariery w 2019 roku, w dniu swoich 70. urodzin, czym zszokował kibiców. Przyczyną rezygnacji z pracy była choroba neurologiczna. Pierwsze objawy zaobserwował u siebie w 2015 roku, kiedy komentował dla Telewizji Polskiej mistrzostwa świata w lekkoatletyce. - Nagle zacząłem wolniej kojarzyć, nie znosiłem stresu, uciekałem przed nim - mówił. Przez wiele lat raczył komentarzem polskim kibiców, choć o mały włos, a mogliby tego nie doświadczyć. Tylko niewyobrażalny dramat rodziców sprawił, że Szaranowicz znalazł się w Polsce.

Nieznane szczegóły z życia Szaranowicza. Rodzice przeżyli dramat

Matka i ojciec dziennikarza pochodzą z terenów dawnej Jugosławii. Sam Szaranowicz urodził się już jednak w naszym kraju, a konkretnie w Warszawie. W związku z tym posiada podwójne obywatelstwo, polsko-czarnogórskie. Było to spowodowane ucieczką jego rodziców z pogrążonego II wojną światową państwa.

Matka Szaranowicza pochodziła z Cetynii. W trakcie walk przeżyła dramat - nie mogła wyjechać z kraju i była więziona. Kilka lat później zamieszkała w Stanach Zjednoczonych, a następnie trafiła do Polski. To tutaj związała się z tatą Szaranowicza. Ten w trakcie wojny walczył na froncie jako partyzant - został jednak schwytany i umieszczono go w obozie jenieckim na Półwyspie Apenińskim. Po zakończeniu walk przeniósł się do naszego kraju i osiedlił na dobre, a po kilku latach został ojcem Włodzimierza, a właściwie Vladimira. Komentator spolszczył jednak swoje imię.

Szaranowicz to legenda polskiego mikrofonu

Tak więc gdyby nie tragedia, jakiej doświadczyli rodzice Szaranowicza, najprawdopodobniej dziennikarz nie trafiłby do naszego kraju i nie towarzyszyłby polskim kibicom przed telewizorami. Odegrał on w historii sportu ważną rolę. Najbardziej znany był z relacjonowania skoków narciarskich i sukcesów Adama Małysza oraz Kamila Stocha. Komentował także lekkoatletykę. Był na 19 igrzyskach olimpijskich, pierwszy raz 41 lat temu w Moskwie. W latach 2009-2017 zajmował stanowisko dyrektora TVP Sport.

Szaranowicz rzadko udziela się w mediach społecznościowych, ale ostatnio zrobił wyjątek. Dość nieoczekiwanie odniósł się do sprawy dopingu Roberta Karasia. Emerytowany dziennikarz opublikował tajemniczy wpis na Twitterze, który wiele osób zinterpretowało jako krytykę pod adresem triathlonisty.