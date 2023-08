Maryla Rodowicz nie wytrzymała! Ależ tyrada. "Sprawdzaj pan"

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła zmagania w WTA 1000 w Montrealu. W II rundzie pokonała 7:6 (6), 6:2 Karolinę Pliskovą (23. WTA), ale nie był to dla niej "spacerek". Szczególnie w pierwszym secie popełniła sporo błędów, o czym wspominali eksperci. "Mecz dosyć nerwowy, ale pierwsze koty za płoty" - pisali. Okazuje się, że starcie Polki śledziła też Maryla Rodowicz. Piosenkarka podzieliła się przemyśleniami na Facebooku, ale nie dotyczyły one gry zawodniczek.

Rodowicz atakuje polskiego komentatora. "No muszę to napisać"

Po meczu Rodowicz miała pretensje przede wszystkim do jednego z komentatorów stacji, która transmitowała mecz Świątek. Stwierdziła, że źle on wymawia nazwiska czeskich tenisistek i udzieliła mu małej lekcji w tym temacie.

Eksperci zgodnie reagują po meczu Świątek w Montrealu

"Skończył się mecz Igi Świątek z Czeszką Karoliną Pliskovą. I muszę, no muszę to napisać, do pana komentatora. Sprawdzaj pan, jak się wymawia nazwiska tenisistek, zwłaszcza czeskich zawodniczek. Pliskova nie czyta się Pliśkova, ś tylko twardo Pliszkova, bo, jak jest ptaszek nad s w czeskim języku czyta się sz nie ś, tak, jak np.Bouzkova nie czyta się Buzkova, jak we francuskim, gdzie ou czyta się u, tylko w czeskim języku ou czyta się ou ,czyli B-o-u-z-k-o-v-a, Vondrousova" - napisała rozżalona Rodowicz (pisownia oryginalna).

Rodowicz ma pretensję do jeszcze jednej osoby. "Kobieta ma pupę"

To nie był jednak koniec. Zaatakowała też osobę, która zaprojektowała dół stroju dla Świątek. Jej zdaniem jest on nieodpowiedni dla tenisistek i ewidentnie utrudniał grę Polce.

"Współczuję Idze Świątek źle skonstruowanych spódniczek. To musiał projektować facet, bo kobieta by przewidziała, że nie powinno być z przodu, w krótkiej spódniczce zakładek. Ułożenie ich na udzie powoduje przy każdym ruchu nogi podwijanie się materiału. Iga widziała to kątem oka i cały czas musiała poprawiać, współczuję kobiecie. A tył spódniczki powinien być ciut dłuższy, bo wiadomo kobieta ma pupę i tył się skraca" - podkreśliła.

Pod postem natychmiast pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy zgodzili się z opinią Rodowicz. "W punkt", "Słuszne uwagi" - czytamy.

Pliskova mogłaby powiedzieć Świątek to, co Bublik Hurkaczowi. Polka nie była gościnna

Teraz przed Świątek mecz 1/8 finału w Montrealu. Jej przeciwniczką będzie zwyciężczyni starcia Karolina Muchova (17. WTA) - Sorana Cirstea (31. WTA). Jak dotąd najlepszym wynikiem Polki w Kanadzie była III runda. Na ten etap rywalizacji dotarła zarówno w 2019, jak i w 2022 roku. W tym sezonie ma jednak apetyt na zdecydowanie więcej, tym bardziej że dopiero nieco ponad tydzień temu wygrała WTA 250 w Warszawie, rozgrywane na tej samej nawierzchni.