Wybuch w Rosji. Kompleks sportowy uszkodzony

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 9 sierpnia około godziny 10:40 w zakładach optycznych produkujących między innymi celowniki i noktowizory w miejscowości Sergijew Posad. Wówczas nastąpiła eksplozja, w wyniku której życie straciło 31 osób, choć liczba ofiar rośnie z godziny na godzinę. Wiele osób zostało także rannych. Jak donosi portal sports.ru, w ciężkim stanie do szpitala trafiło troje ludzi. Łącznie pomocy medycznej udzielono 19 osobom. Już teraz wiadomo, że uszkodzeniu uległy nie tylko budynki, w których doszło do wybuchu, ale i m.in. kompleks sportowy Łucz.

REKLAMA

Zobacz wideo Reportaż o Marcie Linkiewicz - premiera 7 sierpnia na Sport.pl

Kompleks sportowy Łucz ucierpiał wskutek pobliskiego wybuchu

Informacje o zniszczeniach przekazał gubernator obwodu moskiewskiego Andriej Worobyow. - Teraz usuwane są gruzy na miejscu wybuchu w Siergijewie Posadzie. Wiemy, że awaria miała miejsce w metalowym hangarze o wymiarach 40x40 metrów. Jest to magazyn pirotechniczny, który został wynajęty przez prywatną firmę na terenie Zagorskich Zakładów Optyczno-Mechanicznych - powiedział polityk.

Lepiej, żeby Zieliński nie podpadł tym kibicom po transferze. Mogą stworzyć piekło [WIDEO]

Poinformował też o skalach zniszczeń, do jakich doszło w kompleksie sportowym. - Został on częściowo uszkodzony. Rozbite są okna, destrukcji uległa też fasada basenu i elewacja kotłowni - przekazał.

Pierwsze obiekty kompleksu sportowego Łucz powstały w 1971 roku. Wówczas wybudowano stadion z trybunami, które pomieszczą około 5000 widzów, pomieszczenie gospodarcze z halą sportową, lodowisko hokejowe i boisko do gier. Z kolei w 1982 roku powstały basen, hala do podnoszenia ciężarów i centrum rehabilitacyjne.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Utrasi szykują "niespodziankę" dla Mbappe. Chcą pomóc PSG w pozbyciu się piłkarza

Rosja zdezinformowana. Nie wiadomo, co było przyczyną eksplozji

Ze względów bezpieczeństwa służby ewakuowały osoby znajdujące się w pobliżu kompleksu. Jak na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu w zakładach optycznych, a w Rosji panuje dezinformacja. Pojawiły się wieści, że eksplozja mogła mieć związek z wojną toczącą się w Ukrainie. Mówi się, że wybuch mogły spowodować drony naszych wschodnich sąsiadów. Z kolei tuba Kremla - Ria Novostii, donosi, że "eksplozja nastąpiła z powodu naruszenia procesu technologicznego".