Anita Włodarczyk pobiła rekord. Pokazała nagranie. "Tutaj dzieją się rzeczy niemożliwe" [WIDEO]

Obecnie Anita Włodarczyk przygotowuje się do lekkoatletycznych mistrzostw świata, które rozpoczną się w sobotę 19 sierpnia w Budapeszcie. Mimo to wielokrotna mistrzyni olimpijska pozwala sobie również na inne aktywności sportowe, bo przecież nie samym młotem człowiek żyje. Niedawno 38-latka zadziwiła fanów umiejętnościami piłkarskimi.

Anita Włodarczyk pokazała, że żaden sport nie jest jej obcy. "Może powołanie"

Na profilu Instagram Włodarczyk pojawiło się wideo, na którym zawodniczka w rytmie piosenki "The Cup of Life" Ricky'ego Martina przez dobrych kilkadziesiąt sekund żongluje piłką. Okazało się, że polska mistrzyni ustanowiła nowy rekord. "Takie żonglerki tylko w Hotelu Arłamów. Tutaj dzieją się rzeczy niemożliwe. Mam nowy rekord życiowy - 53. P.S. Może dostanę powołanie do KS Arłamów" - napisała Anita Włodarczyk, dodając uśmiechnięte emotikony.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których fani stwierdzili, że lekkoatletka zawstydziła piłkarzy reprezentacji Polski nienaganną techniką. "Lepiej niż kadra w Kiszyniowie", "Nie wiedziałam, że tak świetnie gra Pani w nogę", "Brawo pani Anito, dodatkowe powołanie do reprezentacji na najbliższe mecze" - pisali obserwujący 38-latki. Jeden z kibiców stwierdził nawet, że Anita Włodarczyk świetnie sprawdziłaby się w duecie z Igą Świątek, która również od czasu do czasu lubi zmienić tenisową piłkę na nieco większy model.

Niebawem Anita Włodarczyk wystąpi na mistrzostwach świata

20 lipca Włodarczyk wzięła udział w mityngu w Bańskiej Bystrzycy. Młociarka w drugiej próbie rzuciła 74,81 m, dzięki czemu zakwalifikowała się na mistrzostwa świata w Budapeszcie oraz przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. - Na horyzoncie jest u mnie Paryż. Już nie będzie jak kiedyś, że zaczynam sezon i jest super, a do tego z konkursu na konkurs się rozkręcam - mówiła Włodarczyk na początku czerwca w wywiadzie dla Sport.pl

Tegoroczna impreza odbędzie się w dniach 19-29 sierpnia. Do tej pory Anita Włodarczyk aż czterokrotnie triumfowała w mistrzostwach świta: Berlin 2009, Moskwa 2013, Berlin 2015 oraz Londyn 2017.