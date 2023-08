Rosyjski komentator wyleciał z roboty, ale dalej nie gryzie się w język. Powiedział jak jest

- Nie sądzę, że normalna osoba może powiedzieć, że jest szczęśliwa w dzisiejszych czasach. Marzę o tym, by ten horror już się skończył - powiedział znany rosyjski komentator sportowy - Aleksiej Andronow.

Andronow to były komentator stacji Match TV, który po wybuchu wojny w Ukrainie wielokrotnie atakował nie tylko byłych kolegów z pracy, ale też rosyjskie władze. Właśnie przez swoją postawę stracił pracę w telewizji.

W wywiadzie udzielonym portalowi sports.ru Andronow opowiedział, jak bardzo brakuje mu codziennej pracy za granicą, którą uniemożliwiają mu sankcje nałożone na Rosję. Andronow opisał też, czym jest dla niego wolność, o którą walczy i o której często opowiada.

- Wolność czuliśmy w pierwszej dekadzie tego stulecia. Mieliśmy wolność wypowiedzi, podróżowania, przeglądania treści w mediach. Dziś przekaz jest manipulowany. Wycinanie scen z filmów, zmienianie książek czy blokowanie dziennikarzy cofnie nas do epoki kamienia łupanego - powiedział Andronow.

Rosyjski komentator skrytykował rodaków

- Nie mamy też swobody poruszania się. Jeszcze niedawno mogłem kupić bilety lotnicze, udać się do Dortmundu i spędzić tam weekend, oglądając mecz Bundesligi i jedząc lokalne przysmaki. To była codzienność. Dzisiaj nic z tego nie zostało - dodał.

- Nie wiem, jak bardzo to wiarygodne liczby, ale widziałem, że 75 proc. Rosjan nie miało paszportu. 80 proc. nigdy nie było za granicą. To bardzo źle świadczy o rozwoju naszego społeczeństwa, które coraz mocniej wierzy w tylko jedno źródło - kontynuował Andronow.

- Osoba wolna, podróżująca, widzi różne modele władzy i może je porównać. Można zyskać krytyczne myślenie. Nie można powiedzieć, że wszystko, co dobre, zostało wynalezione w Rosji. Wszędzie na świecie można znaleźć coś, co pomoże naszemu krajowi stać się jeszcze lepszym. Ale to trzeba zobaczyć i przeżyć, a my schowaliśmy się w bunkrze, zamykając większość drzwi - zakończył.