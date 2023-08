Bartman mocno o freak fightach. Mówi o poziomie intelektualnym. "W żadnym wypadku"

Jeszcze kilka tygodni temu Zbigniew Bartman był gasnącą gwiazdą siatkówki, teraz jest wschodzącą gwiazdą MMA. Debiut w mieszanych sztukach walki zaliczył w sobotę, pokonując w pojedynku wieczoru na gali Clout MMA byłego piłkarza Tomasza Hajtę. To jednak nie w ostatnich dniach przed walką miał problemy z zasypianiem, ale w pierwszych tygodniach przygotowań. W rozmowie ze Sport.pl olimpijczyk z Londynu i mistrz Europy 2009 zapewnia, że to pieniądze były dla niego najważniejsze. I podkreśla, że od środków dopingujących, które w świecie freak fighterów nie są rzadkością, sam odcina się grubą kreską.

Agnieszka Niedziałek: Tuż po zwycięstwie w debiutanckiej walce powiedział pan, że przez ostatnie cztery tygodnie miał w głowie tysiąc scenariuszy, ale w żadnym nie zakładał, że wygra przez duszenie. Dlaczego?

Zbigniew Bartman: Przede wszystkim nastawiałem się na walkę w stójce, a nie w parterze. Raczej wyobrażałem sobie, że to się skończy po jakimś celnym ciosie albo po bardzo dobrym kopnięciu w głowę, a nie, że będę zakładał duszenie przez plecy. Tym bardziej że czasu na przygotowania było bardzo mało i z tego powodu właśnie parter potraktowaliśmy najbardziej po macoszemu. Duszenie było właściwie jedyną tego typu techniką, którą ćwiczyłem.

Pana przygotowania trwały cztery tygodnie. Ile zwykle zawodnicy dostają na to czasu?

Cykl przygotowań, który miałby ręce i nogi, to ok. 10 tygodni, więc okres dwukrotnie dłuższy. Tym bardziej że ja i Tomek Hajto startowaliśmy z pułapu totalne zero pod względem umiejętności fighterskich, więc ten czas był bardzo ograniczony. Ale mieliśmy równe szanse jeśli chodzi o możliwości przygotowania i dlatego obaj się na to zdecydowaliśmy. Bo chodziło o zmierzenie się z kimś, kto ma bardzo zbliżone umiejętności.

Umiejętności może tak, ale kondycyjnie w porównaniu ze starszym o 15 lat byłym piłkarzem przewaga była raczej wyraźnie po pana stronie.

Powiem tak, robiłem dobrą minę do złej gry. Po pierwszej rundzie, która była bardzo intensywna, oddychałem rękawami. Może szybciej udało mi się zregenerować niż Tomkowi i dlatego dużo lepiej wszedłem w drugą rundę i szybko ona się skończyła.

Byłemu siatkarzowi zapewne podczas walki w MMA pomaga zasięg ramion. Coś jeszcze może wykorzystać?

Myślę, że ogólnie przygotowanie motoryczne. Siatkarze są raczej sprawni, potrafią dużo rzeczy - kopać, rzucać się, skakać. Zazwyczaj są dobrze przygotowani do różnych form sportu. I myślę, że to też zaprocentowało w moim przypadku. Korpus też jest dobrze obudowany i uderzenia, które dostałem z kolana czy z pięści, nie zrobiły dużego spustoszenia.

Czy zanim dostał pan propozycję udziału w tej gali, to interesował się walkami MMA?

To zbyt duże słowo, bo nie śledziłem na bieżąco od deski do deski wydarzeń w świecie MMA. Ale gdy były ciekawe gale UFC, z wielkimi nazwiskami, walki Polaków, to oczywiście oglądałem. Sporty walki miałem w głowie jako pomysł na etap po zakończeniu siatkarskiej kariery, ale bardziej w formie amatorskiej. Żeby ćwiczyć dla siebie, spróbować innego sportu, pozostawać cały czas aktywnym fizycznie i nie dorobić się bojlera na brzuchu. A jak się pojawiła możliwość uprawiania ich w formie trochę bardziej zawodowej, to jak najbardziej z entuzjazmem z tego skorzystałem.

Gale takie jak ta sobotnia oceniane są przez pryzmat ich uczestników, a wśród nich pojawiają się m.in. tzw. patoinfluencerzy. Pana zdaniem to prawdziwy sport, czy raczej trochę sport, a trochę show?

Rozróżniłbym tu trochę dwie strefy, bo karta walk tej gali Clout MMA była bardzo szeroka – było w niej 13 pojedynków. Każdy mógł w niej znaleźć coś dla siebie. Od influencerów i patoinfluencerów, przez byłych profesjonalnych sportowców, po prawdziwych fighterów. Można było dostrzec gołym okiem, że moja rywalizacja z Tomkiem Hajtą odbyła się na czysto sportowych zasadach, z dużą dozą szacunku. Jak jeden były reprezentant Polski do drugiego byłego reprezentanta Polski. Tam nie było żadnego dziwnego – jak to się mówi we freak fightach – zadymiania, awantur. Żaden z nas na nic takiego by się nie zgodził. Traktujemy to jako sportową rywalizację. Tym razem w sportach walki, w których żaden z nas nie miał dotychczas doświadczenia i chciał się w nich sprawdzić.

Czyli w przyszłości też nie ma co liczyć na pana w prowokacjach przed walką?

W żadnym wypadku. Jeśli będę brał udział w kolejnych walkach, to tylko i wyłącznie z byłymi sportowcami.

Dwóch bohaterów pierwszej gali Clout MMA w jednej walce? "Dajcie mi chwilę"

Może ewentualnie znowu usiądzie pan na kaloryferze - jak w filmiku zapowiadającym debiutancką walkę. Tylko takie podgrzewanie atmosfery wchodzi w rachubę?

Dokładnie tak. Ewentualnie coś w stylu żartu z konferencji przed walką w postaci wręczenia koszulki Paulety. Tomek świetnie to przyjął, z dystansem i wyszedł z fajną inicjatywą przekazania jej potem na licytację. O to w tym chodzi. Nie o to, by się wyzywać, obrzucać "mięsem" i doprowadzać do bójek na konferencjach. Tylko by mieć do siebie trochę dystansu, a przede wszystkim szacunek i sportowo podejść do rywalizacji.

Wygląda to trochę tak, jakby miał pan misję poprawy wizerunku tych imprez. Bo zwykle kojarzą się właśnie z tymi inscenizowanymi awanturami.

Nie czuję, bym miał tu jakąkolwiek misję. Nie dostałem żadnego zadania. Mój warunek wzięcia udziału w walkach był taki, by odbywało się to na odpowiednim poziomie sportowym - oczywiście, na maksymalnym, na jakim się da - ale też na odpowiednim poziomie intelektualnym. Jak mówiłem, karta walk była szeroka, bo wszyscy chcą trafić w jak największe grono odbiorców. Co mogę dodać? Każdy ma styl, który prezentuje i z którego będzie rozliczany.

Były jeszcze inne warunki niż te dwa, zanim się pan zgodził na udział w tej gali?

Inne rzeczy, o których rozmawialiśmy, zostaną już między nami. Te dwa aspekty są o tyle ważne, że warto o nich powiedzieć, by wybrzmiały.

Przy zakontraktowaniu dużych nazwisk do takich walk zawsze pojawia się temat atrakcyjności oferty finansowej. Zakładam, że w pana przypadku również taka się pojawiła i była jednym z ważnych argumentów.

Oczywiście, że tak. Przecież nie robię tego za darmo. To był jeden z istotnych czynników.

Najistotniejszy?

Nie. Nawet się w ogóle nie targowaliśmy. Dostałem ofertę i uznałem ją za akceptowalną. Kwota nie była dla mnie najważniejsza. Ważny był przeciwnik, który ma być byłym sportowcem i ma mieć umiejętności zbliżone do moich, by to była normalna sportowa rywalizacja. Bez robienia dymu i awantur.

Jako siatkarz brał pan udział w igrzyskach i dużych imprezach rangi mistrzowskiej. Jak na tym tle organizacyjnie wypadła sobotnia gala MMA?

Wydaje mi się, że pod kątem organizacji nie można było się do niczego przyczepić. Torwar był wypełniony do ostatniego miejsca, oprawa audiowizualna na najwyższym światowym poziomie. Świetna orkiestra, która zapewniała muzykę na żywo. Publiczność była bardzo usatysfakcjonowana – nie tylko tym, co zobaczyła w oktagonie, ale i całą oprawą.

A jak porównać emocje towarzyszące wejściu do oktagonu z wejściem na parkiet przed ważnym meczem siatkarskim?

W pierwszym przypadku emocje są zdecydowanie większe. Zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Może i w sportach zespołowych jednych zawodników za porażki wini się bardziej, a innych mniej, ale jednak jest to odpowiedzialność zbiorowa. Cała drużyna pracuje na sukces lub na ewentualną porażkę. A w sportach indywidualnych presja jest zdecydowanie większa. Do tego dochodzi świadomość, że wchodząc do oktagonu lada moment oberwie się w twarz i można doznać uszczerbku na zdrowiu. Jest stres, ale i olbrzymia adrenalina, endorfiny. Szczególnie po zwycięstwie – wtedy emocje po prostu w człowieku eksplodują.

Trudno było zasnąć po walce?

Nie. Gorzej było przed. Ale też nie przed samą walką – ostatnie kilka dni przed byłem nad wyraz spokojny. Zeszło ze mnie całe ciśnienie. Ale przez pierwsze dwa czy trzy tygodnie treningów każdej nocy walczyłem, by zasnąć.

Kto się bardziej stresował przez te cztery tygodnie? Pan czy pańska partnerka Zuzanna Górecka?

Wydaje mi się, że ja. Pod koniec, kiedy ja już byłem spokojny, to Zuza to przejęła. Wtedy była bardziej zdenerwowana niż ja. Ale ogólnie fajnie to znieśliśmy. Cały ten stres i nerwy były związane z tym, że był to mój debiut. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia ze sportami walki, nie wchodziłem do oktagonu i nie wiedziałem do końca, czego się spodziewać, co się może wydarzyć. Wydaje mi się, że jeśli druga walka kiedykolwiek nastąpi, to będzie dla nas dużo spokojniejsza.

Górecka zabrała głos po walce Bartmana. Poruszające słowa

Jeśli? Z informacji prasowych i pana wypowiedzi po walce wynikało, jakby to było już praktycznie pewne.

Sprawa jest w toku.

Nawet pojawiało się już nazwisko rywala.

A to ja się chętnie dowiem.

Po walce mówił pan o przedstawicielu sportu indywidualnego o zbliżonych warunkach fizycznych. Podobno ma odłożyć rakietę i można walczyć.

Ciekawe.

Nie potwierdzam, nie zaprzeczam?

Cytując klasyka - wiem, ale nie powiem.

Jaki był odbiór pana udziału w tej gali w środowisku siatkarskim?

Wiele osób, które się do mnie odezwały, zareagowało bardzo pozytywnie. Było mi bardzo miło. Przed walką dostawałem wiele wiadomości ze słowami wsparcia. A co do negatywnego odbioru, to jak to w życiu, rzadko kiedy ktoś podejdzie i powie to prosto w twarz. Jeśli były takie komentarze, to widać za moimi plecami i do mnie nie docierały. Nie interesuje mnie to.

Ktoś z siatkarzy podpytywał o szczegóły, bo sam chciałby spróbować?

Tak, dwóch byłych kolegów z boiska mnie o to pytało. Byli zainteresowani tak "na już". Zobaczymy, co z tego wyjdzie.

A na pana oko kto z byłych lub obecnych siatkarzy najbardziej by się nadawał do oktagonu?

Nie zastanawiałem się nad tym. Każdy musi indywidualnie zrobić rachunek sumienia, zdrowia, chęci i odwagi. Zastanowić się, czy na pewno chce tego spróbować. Nikogo namawiać nie będę.

Nie chodzi o namawianie. Ale gdyby ktoś spytał, to poleciłby pan to?

Ja sam złapałem bakcyla i bardzo mi się to podoba. Pomijając już walki, ale same treningi, które są bardzo intensywne. Są testem dla organizmu i psychiki. Tak, polecam. Jeśli nie w formie zawodowej, to na pewno w formie amatorskiej. Paru moich kolegów już ćwiczy w ten sposób w przerwie międzysezonowej. Choćby Igor Grobelny czy Jakub Kowalczyk.

Przed kolejną walką będzie pan zwracał uwagę na to, by tym razem mieć 10 tygodni na przygotowania?

Nie wiem, kiedy miałaby się ona odbyć. Ale na pewno chciałbym mieć taką możliwość. Nie jestem do końca zadowolony z czasu, jaki dostałem na przygotowania. Zrobiłem tyle, ile się dało. Przy następnej okazji chciałbym zaprezentować zdecydowanie więcej umiejętności fighterskich. W stójce i w parterze.

Czyli w głównym stopniu w najbliższym czasie skupi się pan na szlifowaniu techniki?

Zdecydowanie, to podstawa. Nad kondycją też jednak chcę popracować, bo walka w oktagonie to zupełnie co innego niż granie w siatkówkę. Mimo że – jak mówiłem wcześniej – mogło po mnie tego nie być widać, to brakowało mi podczas sobotę tchu i wycieńczenie było ogromne. Na pewno chciałbym się pod tym względem wzmocnić.

Wiemy już, że walka w oktagonie wywołuje w panu większe emocje niż kiedyś ważny mecz siatkarski. A czy treningi MMA są bardziej wymagające fizycznie niż siatkarskie?

Mają inną specyfikę, więc trudno to porównać. Treningi w sportach walki są zdecydowanie krótsze. To nie są zajęcia trwające 2,5 czy 3 godziny, tylko 1,5. Ale za to intensywność jest taka, że… Nie da się tego porównać. Na pewno te treningi są wymagające i wyczerpujące, ale w sporcie nie ma nic za darmo i nie ma co liczyć na taryfę ulgową.

A trzeba tak samo pilnować sportowego trybu życia jak jako siatkarz? Robert Karaś, który szykuje się też do walk MMA, po pozytywnym wyniku testu na doping argumentował niedawno, że nie jest zawodowym sportowcem i nie prowadzi się jak takowy.

Do sytuacji pana Karasia nie będę się odnosił, bo każdy jest kowalem własnego losu i robi co chce. Ja uważam, że higiena życia w sporcie walki jest ogromnie istotna. Tym bardziej że to sport kontuzjogenny. A jeśli organizm jest wyczerpany, niewypoczęty i nieodpowiednio prowadzony, to o urazy dużo łatwiej. Uważam więc, że sportowy tryb życia powinien być tu zachowany na najwyższym poziomie. Ale jak życie pokazuje, różnie z tym bywa u niektórych.

A co z suplementami i odżywkami? Uczestnicy takich walk kojarzeni są często z przyjmowaniem substancji zakazanych przez Światowy Kodeks Antydopingowy.

Nie miałem z czymś takim nigdy do czynienia i nie zamierzam. Nie uznaję takich środków. Jak powiedziałem, każdy jest panem własnego losu. Ja nie zamierzam przyjmować żadnych środków, które są uznawane przez WADA za dopingujące. Mam różnego rodzaju suplementy, biorę witaminy z grupy B itd., ale to nie są żadne nadzwyczajne rzeczy, których nie suplementowałem, grając w siatkówkę. Korzystam praktycznie dokładnie z tego samego, co wtedy.

Od 6 czy 7 lat współpracuję z Kubą Mauriczem – jednym z najlepszych, o ile nie najlepszym dietetykiem w Polsce. Znamy się już bardzo dobrze, on zna mój organizm i wie, jaką mam etykę pracy. Nie ma tu miejsca, by pojawiło się coś niedozwolonego. Tym bardziej że przez te 20 lat gry w siatkówkę za każdym razem, gdy była kontrola antydopingowa - czy to na meczu ligowym czy reprezentacyjnym i niezależnie od kraju - to zawsze ja byłem tym wybrańcem, który na nią szedł. Zawsze mnie to zastanawiało, jak to jest z tym losowaniem, że zawsze pada na mnie. Szkoda, że w Lotto takiego szczęścia nie mam. A od wspomnianych specyfików odcinam się grubą kreską.

To na koniec wróćmy do kolejnej walki. Jerzy Janowicz pasuje panu jako przeciwnik?

Mógłby to być bardzo ciekawy rywal. Ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość.