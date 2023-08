Wymowny wpis żony Kubackiego. Udany żart z męża. "Nie samymi skokami człowiek żyje"

Dawid i Marta Kubaccy pobrali się 1 maja 2019 roku. Zaledwie rok później małżeństwo doczekało się pierwszego dziecka - córeczki Zuzanny. Na początku 2023 roku rodzina Kubackich przywitała kolejnego potomka, Maję. Kiedy polski skoczek brał udział w kolejnym turnieju, jego żona przeżyła dramat, o którym poinformował sam Dawid Kubacki.

Chwile grozy w rodzinie Dawida Kubackiego. "Wiem, że będzie walczyła"

W marcu utytułowany skoczek niespodziewanie wycofał się z zawodów tuż przed ostatnim konkursem w ramach turnieju Raw Air. Polski sztab przekazał, że decyzja zawodnika była spowodowana poważnymi sprawami prywatnymi. Niedługo później Dawid Kubacki ujawnił, że jego żona Marta trafiła do szpitala, a lekarze walczą o jej życie.

"Moja żona Marta wylądowała w szpitalu. Jej stan jest ciężki i lekarze walczą o jej życie. Jest w dobrych rękach, to silna dziewczyna, wiem, że będzie walczyła. Oczywiście to dla mnie koniec sezonu, ale nie to jest teraz najważniejsze" - pisał kilka miesięcy temu skoczek w mediach społecznościowych.

Dopiero w połowie kwietnia Marta Kubacka wyszła ze szpitala, po tym jak lekarze wszczepili jej rozrusznik serca. Kobieta wróciła do domu, aby tam stopniowo dochodzić do zdrowia i pełnej sprawności. Pod koniec czerwca o stanie zdrowia żony Dawida Kubackiego wypowiedział się Adam Małysz. - Sytuacja z żoną Dawida się ustabilizowała - przekazał legendarny skoczek w wywiadzie dla TVP Sport.

Marta Kubacka wraca do zdrowia i do mediów społecznościowych. "Czy będę szermierzem?"

Cofnijmy się do 2013 roku. Wtedy to Dawid Kubacki na katowickim AWF-ie poznał przyszłą żonę, która wtedy trenowała szermierkę. Ostatnio na profilu Instagram 33-latki pojawiło się zdjęcie starszej córki Zuzanny, która przybrała naprawdę ciekawą pozę. Żona polskiego zawodnika wymyśliła bardzo wymowny opis dla opublikowanej fotografii.

"Czy będę szermierzem? Nie wiem. Na pewno trzeba popracować nad pozycją. W końcu nie samymi skokami człowiek żyje" - napisała Marta Kubacka, nawiązując do popularności i profesji męża. Fani w komentarzach nie kryli zachwytu. "Śliczna dziewczynka", "Urocza", "A może Zuzia zostanie tancerką, baletnicą?" - pisali obserwujący Kubackiej.