Tragiczny wypadek medalistki mistrzostw świata. Straciła oko

Stromkova w przeszłości często występowała na najważniejszych narciarskich imprezach. 33-latka poza mistrzostwami świata w 2015 roku startowała także w dwóch innych edycjach tej imprezy, w 2013 oraz 2017 r. Poza tym można było ją także zobaczyć na igrzyskach olimpijskich w Soczi.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Tragiczny wypadek narciarki. Zuzana Bernardova straciła oko

Słowacka narciarka w październiku 2019 roku urodziła syna Martina, natomiast w listopadzie zeszłego roku na świat przyszła jej córka Anna. Sportsmenka udała się wówczas na urlop macierzyński, podczas którego zaczęła interesować się fotografią.

Stromkova pogłębiając swoją nową pasję, często uczestniczyła w wielu imprezach i wydarzeniach, które fotografowała. Według informacji słowackich mediów kobieta brała udział w sesji zdjęciowej podczas imprezy integracyjnej, której główną atrakcją był paintball.

Żyła od imprezy do imprezy. Gdy dostała przelew od FAME MMA, nie mogła uwierzyć

Właśnie wtedy Stromkova w roli fotografa biegała po polu i fotografowała uczestników zabawy. W pewnym momencie Słowaczka zdjęła na chwilę maskę i właśnie wtedy w jej kierunku poleciała kulka z farbą, która trafiła ją prosto w oko. O szczegółach zdarzenia narciarka poinformowała na Instagramie.

"Miałam wypadek. Kulka trafiła mnie w oko i w jednej setnej sekundy wszystko w nim pękło. W szpitalu lekarze powiedzieli mi, że nie wygląda to dobrze. Widzę ciemność. Po prawie trzygodzinnej operacji udało się uratować oczodół, ale dopiero za kilka miesięcy będę wiedziała, czy trzeba będzie wstawić implant oka" - napisała Stromkova, dodając zdjęcie w opatrunku.

Chcieli poznać klimat, to mają. Samolot rywala Rakowa zawrócony. A później awaryjnie lądował

W komunikacie skierowanym do kibiców Stromkova dodała również, że niestety wiadome już jest, iż nigdy nie będzie na to oko widziała. "I tak jestem wdzięczna za to, co mam i za to, że wciąż mogę chociaż jednym okiem patrzeć na świat" - napisała na sam koniec.