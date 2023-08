Kilkanaście dni temu hiszpański portal El Digital Sur poinformował, że Jelena Isinbajewa - była rosyjska tyczkarka, dwukrotna mistrzyni olimpijska i wciąż aktualna rekordzistka świata (5,06 m) - wraz z mężem oraz dwójką dzieci "prowadzi dyskretny tryb życia na Teneryfie".

Isinbajewa, która znana była ze wspierania Władimira Putina, miała wyjechać na Teneryfę zaledwie dwa tygodnie po wybuchu wojny w Ukrainie. Rosjanka krytykowana jest za to z każdej ze stron. Ta związana z Putinem krytykuje ją za wyjazd z ojczyzny. Strona opozycyjna z kolei jest zdania, że Isinbajewa za wspieranie Putina powinna zostać objęta sankcjami i w ogóle wydalona z Hiszpanii.

Pod koniec lipca Isinbajewa została wydalona z Ogólnorosyjskiego Frontu Narodowego (ONF). "ONF to ruch społeczny skupiający zwolenników Władimira Putina. Utworzony został w maju 2011 roku, a Isinbajewa zasiada w jego sztabie generalnym od pięciu lat. Albo raczej 'zasiadała', bo agencja TASS - powołując się na anonimowe źródła - poinformowała, że Isinbajewa została właśnie wydalona z centrali ONF" - pisał Bartłomiej Kubiak ze Sport.pl.

"Wolta Isinbajewej to dla Rosjan duży cios, bo 41-latka do niedawna uznawana była za pupilkę Putina. Jeszcze kilka miesięcy temu jako przedstawicielka sportowców zasiadła w gronie 75 osób, które na życzenie prezydenta przygotowywały nową konstytucję. Dziś w Rosji staje się sportowcem wyklętym" - dodał.

"Kochani, rzadko reaguję na jakiekolwiek wiadomości lub artykuły związane z moim nazwiskiem, ale tym razem daję wam prawdę. Do 2018 roku występowałam w CSKA. Otrzymywałam wysokie nagrody i tytuły za wybitne osiągnięcia sportowe. Te stopnie wojskowe, o których dzisiaj się mówi, są nominalne, ponieważ nie jestem i nigdy nie byłam w służbie Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej. Tak jak nigdy nie byłam deputowaną do Dumy Państwowej ani członkinią żadnej partii. Moim powołaniem jest sport" - broniła się na Instagramie Isinbajewa.

Wołkow uderzył w Isinbajewą

Teraz w Rosjankę uderzył białoruski tyczkarz - Matwiej Wołkow. - Widziałem jej post w mediach społecznościowych. To zwykła złośliwość z jej strony. To po prostu hipokrytka - powiedział Wołkow, cytowany przez portal sports.kz.

- Ona może nazywać się, jak chce, ale dla mnie już nie jest legendą. Nie miałbym nic do jej zachowania, gdyby wcześniej nie reprezentowała innej postawy. Ale wcześniej kreowała się na kogoś innego - dodał.

- Chodziła w patriotycznych koszulkach, w mediach społecznościowych odczytywała rosyjską konstytucję. Skoro tak kochała ojczyznę, powinna to robić do samego końca. Nie mogła powiedzieć, że wtedy miała 12 lat i zmieniła zdanie, bo dorosła. To cynizm z jej strony. Dla takich ludzi nie ma tu miejsca - zakończył Wołkow.

19-letni Wołkow to jeden z większych talentów w męskim skoku o tyczce. W 2021 r. zdobył mistrzostwo świata U-20. Jego rekordy życiowe to 5,50 m na stadionie i o 11 cm lepszy w hali.