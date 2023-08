Zagadkowa sprawa z siłowni. Niósł 20-kilogramowy talerz i nagle zaatakował kolegę [WIDEO]

Te obrazki z siłowni mrożą krew w żyłach. Trzy lata temu Australijczyk Shane William Ryan rozbił głowę ćwiczącemu na ławeczce koledze 20-kilogramowym talerzem. Choć początkowo twierdził, że to nieszczęśliwy wypadek, w końcu przyznał, że zrobił to umyślnie. Trafił więc za kratki. Motywów nie poznaliśmy do dziś.

