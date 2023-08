Gorzkie słowa Persona. Putin wszystkich wyroluje. "Wymachujemy szabelką"

Znany polski dziennikarz sportowy i senator RP Andrzej Person nie ma wątpliwości, że sportowcy z Rosji oraz Białorusi i tak zostaną dopuszczeni do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. - Może nie pod flagą narodową i hymnem Rosji oraz Białorusi, ale dla ludzi na Syberii czy wschodzie, to nie ma większego znaczenia. Oni doskonale wiedzą, że to jest ich sportowiec. A po wszystkim Władimir Putin przyjmie ich jeszcze na Kremlu i nagrodzi samochodami - powiedział.

