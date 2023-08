Szkolnikowski nie wytrzymał po ataku Kmity. "Postanowiłem nie uprawiać zapasów ze świnią w błocie, ale..."

W środę Marek Szkolnikowski ogłosił, że zrezygnował ze stanowiska dyrektora TVP Sport, które zajmował nieprzerwanie od 2017 roku. Wówczas to zastąpił Włodzimierza Szaranowicza. Na tę wiadomość szybko zareagował Marian Kmita. Dyrektor ds. sportu w Polsacie uderzył w Szkolnikowskiego i zdeprecjonował jego zasługi. Okazuje się, że to był dopiero początek medialnej wojny.

Szkolnikowski odpowiada Kmicie. Mocne słowa. "Postanowiłem nie uprawiać zapasów ze świnią w błocie"

"Pan Marek w swoim pożegnaniu z TVP Sport po zasłużone i niezasłużone medale już nie wspina się na palcach, ale wręcz wdrapuje na taboret po plecach Włodzimierza Szaranowicza i Roberta Korzeniowskiego" - pisał Kmita w felietonie. Pracownik Polsatu podkreślił nieudolność Szkolnikowskiego przypominając, że ten nie zostawił TVP sublicencji na skoki narciarskie, transmisję LM czy też siatkówkę. Zauważył, że Telewizja Publiczna kilkukrotnie przegrywała też z konkurencją za czasów 39-latka.

Na odpowiedź byłego już dyrektora TVP Sport nie trzeba było długo czekać. Ten wprost określił, że "Kmita ma obsesję". W sobotę 5 sierpnia ponownie odpowiedział na jego zaczepki, wydając obszerne oświadczenie na Twitterze. Tym razem nie był już uprzejmy, a wytoczył ostre działa przeciwko rywalowi.

"To, że Marian Kmita ma ciężkie pióro, wie każdy z czytelników jego 'felietonów'. To, że nie rozumie współczesnego świata, regularnie dostrzegają widzowie. Ba! Pan Marian nie ma mediów społecznościowych, ale o wszystkim donosi mu grono wiernych wyznawców. Postanowiłem nie uprawiać zapasów ze świnią w błocie, ale nie spodziewałem się jednak, że zacietrzewienie Pana Mariana doprowadzi do sytuacji, w której ślepo rzuca nazwiskami ludzi polskiego sportu, insynuując wręcz obrzydliwe rzeczy" - tak rozpoczął wpis.

Szkolnikowski zasugerował, że Kmita nie może znieść porażek z TVP Sport w kilku przetargach, w związku z czym doszukuje się spisków. Zwrócił też uwagę na fakt, że Polsat dysponuje niewielką liczbą praw do transmisji. "Trochę mało jak na ukochane dziecko 'mecenasa polskiego sportu'" - napisał uszczypliwie.

Szkolnikowski odpowiedział na oskarżenia. "Szanuję moich poprzedników"

Odniósł się też do słów Kmity na temat Szaranowicza i Korzeniowskiego. Stwierdził, że ma do nich ogromny szacunek i pozostaje z nimi w przyjaznych stosunkach. "Za każdym razem powtarzałem, że TVP Sport stworzył Robert Korzeniowski, a rozwinął Włodzimierz Szaranowicz, ja dodałem coś od siebie i powstała znakomita mieszanka charakterów i kompetencji. Tak bardzo nie szanuję moich poprzedników, że przyjaźnie się zarówno z Robertem, jak i Włodkiem. Często też przez te wszystkie lata korzystałem z ich rad. Wiem, że przyjaźń i lojalność kończą się dla pana tam, gdzie kończy się pański partykularny interes. Są to pojęcia dla Pana obce" - podkreślił.

"Na tym polega klasa, coś, czego panu brakuje. (...) Proponuję zakasać rękawy i zacząć odbudowę zaufania widzów i kibiców. W Polsacie Sport jest wielu znakomitych dziennikarzy, szkoda by było, gdyby okazało się, że to początek końca. Teraz już jako widz będę trzymać kciuki, bo proszę pamiętać, to oni są naszymi najważniejszymi recenzentami. Bez odbioru" - zakończył. Jak na razie Kmita nie odniósł się do ostrego ataku Szkolnikowskiego.