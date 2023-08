W ten sposób Karaś odreagowuje aferę dopingową. "To ratuje życie"

Robert Karaś zadziwłi całą Polskę, bijąc pod koniec maja rekord świata na dystancie 10-krotnego ironmana. Dystans 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze oraz 422 kilometry biegu na zawodach w Brazylii pokonał z czasem 164 godzin, 14 minut i dwóch sekund. W zeszłą niedzielę wyszło na jaw, że zrobił to nieuczciwie. Poinformował, że w jego organizmie wykryto niedozwolone substancje dopingujące.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Hajto dostał prezent od Zbigniewa Bartmana. Bolesny

Karaś pokazał, jak pokonać trudne chwile. Dał ludziom receptę. "Załóżcie buty i idźcie pobiegać"

Sportowcowi grozi nawet czteroletnia dyskwalifikacja i odebranie rekordu. Ostatni tydzień był dla niego wyjątkowo stresujący. Od Karasia odwróciło się wielu ludzi, sponsorów, a on sam musiał nieustannie się tłumaczyć i znosić słowa krytyki. Trudno oczywiście go usprawiedliwiać, ale wielu na jego miejscu by się załamało.

Powrót telewizyjnej legendy. Zrobił to tylko po to, by skarcić Karasia

On jednak wyjątkowo twardo znosi zaistniałą sytuację. Co daje mu siłę? Zdradził to w specjalnym filmiku na InstaStories, na którym właśnie kończył trening. - Piętnastka za nami. Drugi trening zrobiony. Powiem wam, że w tak trudnym momencie taki sport właśnie i spędzanie czasu z przyjaciółmi, rodziną ratuje życie, dlatego jak macie jakiś słabszy okres w życiu, nie ma sensu się załamywać, leżeć w łóżku. Załóżcie buty i idźcie pobiegać, spotkajcie się z przyjaciółmi. Wtedy naprawdę ładuje się baterie i ma się same pozytywne myśli. Pozdro! - zwrócił się do fanów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Fabijański powiedział, co myśli o Karasiu. Jaśniej się nie da

Postawa Karasia z jednej strony może być inspirująca. Jego podejście rzeczywiście jest dobre dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Z drugiej niektóre wypowiedzi triathlonisty świadczą o tym, że nie do końca zdaje sobie sprawę z powagi wykroczenia, jakiego się dopuścił. Dalej utrzymuje bowiem, że uważa się za niewinnego, gdyż nie działał do końca świadomie. - Czuję się bardzo dobrze. Byłoby inaczej, gdybym uważał się za oszusta. Gram fair. Wiem, co trzeba robić dalej. Życie mnie tak ukształtowało, że nie leżę w łóżku i się nie załamuje, Wstaję rano i idę na trening. Paradoksalnie cieszę się, że mogę zmierzyć się z taką sytuacją. To dla mnie coś nowego - stwierdził wcześniej w programie Fame MMA 19 Cage Special.