Przed tygodniem świat obiegła afera, jaka miała miejsce na mistrzostwach świata w szermierce. W 1/32 finału Ukrainka Olga Charłan z Ukrainy pokonała Rosjankę Annę Smirnową. Po zakończonej rywalizacji Charłan nie podała ręki rywalce, a zamiast tego wyciągnęła w jej kierunku szpadę. Z tego powodu obrażona Smirnowa przez 40 minut okupowała planszę, a Ukrainka została w konsekwencji zdyskwalifikowana za brak gestu podania ręki, który jest obligatoryjny w szermierce.

Tamta decyzja wywołała oburzenie u m.in. szefa MSZ Ukrainy Dmytro Kułeby. - Anna Smirnowa przegrała w uczciwej rywalizacji i postanowiła zagrać nieczysto z pokazem uścisku dłoni. Tak właśnie zachowuje się rosyjska armia na polu bitwy. Olga Charłan wygrała w uczciwy sposób i pokazała godność - napisał na portalu X [wcześniej Twitterze - przyp. red.].

Ukraińcy chcą dyskwalifikacji Smirnowej. W Rosji grzmią

Ukraiński politycy w miniony czwartek poszli o krok dalej. Komisja ds. Młodzieży i Sportu Rady Najwyższej Ukrainy przyjęła projekt apelu do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) i Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE) z wezwaniem do dożywotniej dyskwalifikacji Anny Smirnowej, której postawa po porażce z Olgą Charłan miała być "sprzeczna z duchem olimpijskim".

Na ten pomysł oczywiście zareagowano w Rosji. - To jest prawdziwa hańba. Strona ukraińska stała się bezczelna. Domagają się wydalenia i ukarania nas we wszystkim i wszędzie. Ale im się to nie uda - grzmiał były reprezentant Związku Radzieckiego w piłce nożnej, Anzor Kawazaszwili w komentarzu dla agencji Ria Novosti.

- Nasza reprezentantka przegrała, ale mimo tego znalazła siłę, żeby wyciągnąć rękę do rywalki. Niestety ukraińska szpadzistka została wychowana w nienawiści do Rosji i zamiast ręki wyciągnęła szpadę. Ukaranie jej przez FIE za ten gest było słuszne i sprawiedliwe - dodawał Kawazaszwili.

Trudno ocenić, jak MKOl i FIE odniosą się do pomysłu ukraińskiej komisji w sprawie ukarania Anny Smirnowej. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował już za to, że Olga Charłan otrzyma "dziką kartę" i wystąpi na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.