Wielki wyczyn Polaków na MŚ. Coś niesamowitego. Brawo, brawo

Choć łucznictwo nie jest zbyt popularnym sportem w Polsce, nasi reprezentanci również w tej dyscyplinie osiągają wielkie sukcesy. W piątek 4 sierpnia polscy zawodnicy pokonali Duńczyków i zostali mistrzami świata.

Polscy łucznicy zostali mistrzami świata

Na profilu Facebook Polskiego Związku Łuczniczego pojawił się wpis, w którym ogłoszono, że Rafał Dobrowolski (ŁLKS Karima Prząsław), Przemysław Konecki (UKS Orlik Goleszów) i Łukasz Przybylski (A3D Toszek Boguszyce) zostali mistrzami. Łucznicy na turnieju w Berlinie zdobyli złoty medal mistrzostw świata w rywalizacji drużynowej w łuku bloczkowym.

Nasi reprezentanci pokonali w finale Duńczyków Tora Bjarnarsona, Martina Damsbo i Mathiasa Fullertona po barażu 30:30, w którym Polacy strzelali bliżej środka. Wcześniej obie reprezentacje miały na koncie po 233 punkty.

"Mistrzowie Świata! Rafał Dobrowolski, Przemysław Konecki i Łukasz Przybylski zdobywają złoty medal na 2023 Hyundai World Archery Championships. Do ostatniej strzały trwała walka o zloty medal i tytuł Mistrzów Świata, ale nasz zespół zrobił to. Oficjalnie jesteśmy mistrzami świata. Nasze zwycięstwo potwierdziliśmy w barażu, strzelając 30-30, ale to Polacy strzeli bliżej środka. Ogromne gratulacje dla naszych zawodników" - czytamy na profilu Polskiego Związku Łuczniczego.

Brązowy medal zdobyli reprezentanci Holandii, którzy wygrali z Koreą Płd. 235:231.