Lewandowscy wybrali się na wyczekiwane wakacje. "Piękni, młodzi i bogaci"

Wyjazd zespołu Barcelony do Stanów Zjednoczonych dobiegł końca. W ramach tournee piłkarze rozegrali trzy mecze towarzyskie, podczas których wygrali z Realem Madryt (3:0) i Milanem (1:0), a w szalonym meczu z Arsenalem przegrali 3:5. W każdym ze spotkań na murawie oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego, który nie prezentuje jeszcze optymalnej formy. Po powrocie do domu napastnik mistrzów Hiszpanii zabrał żonę na krótkie wakacje.

Robert Lewandowski wybrał się z żoną na wakacje. "Wypada tylko pogratulować"

Dwa lata temu Lewandowscy kupili luksusową willę na Majorce, w której zakochała się żona 142-krotnego reprezentanta Polski.

"Mamy tu znajomych, do których kiedyś przyjechałam w odwiedziny, i się zakochałam. Chyba najbardziej we wszechobecnym stylu boho, który uwielbiam. Pokazali mi też cudowne miejsca, wybrzeże, świetne lokalne restauracje, kulturę… I przepadłam. To miejsce, w którym mogę nabrać dystansu, inaczej spojrzeć na wszystkie sprawy zawodowe i rodzinne, uporządkować je, nadać priorytety. (…) Majorka jest niezwykle inspirująca. Jej kultura i klimat mają na mnie spory wpływ" - mówiła rok temu Anna Lewandowska w wywiadzie dla "Vivy".

Rodzina Lewandowskich posiada piękną posiadłość, która znajduje się dosyć blisko Barcelony, przez co w dowolnym czasie mogą wybrać się na szybki urlop. Kolejny mecz mistrzowie Hiszpanii rozegrają dopiero we wtorek 8 sierpnia, dlatego teraz piłkarz wraz z partnerką postanowili polecieć na wspólne wakacje.

Anna Lewandowska opublikowała na profilu Instagram zdjęcie z kadrowiczem, dodając emotikon żółtego serca. Widać, że małżeństwo jest w wakacyjnych nastrojach. Fani w komentarzach rozpływali się nad fotografią 34-lataki. "Pięknie wyglądacie", "Fajnie się na was patrzy", "Jaka miłość i radość bije od was", "Piękni, młodzi i bogaci", "Dobrze widzieć was razem", "Gorąca para tego lata" - czytamy.

We wtorkowym spotkaniu FC Barcelona zmierzy się z Tottenhamem w Pucharze Gampera. W niedzielę 13 sierpnia piłkarze Xaviego rozpoczną zmagania ligowe meczem z Getafe.