W środę w polskich mediach pojawiła się zaskakująca informacja. Dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski przekazał, że zrezygnował ze stanowiska. Dziennikarz zajmował tę posadę nieprzerwanie od 2017, kiedy to zastąpił Włodzimierza Szaranowicza.

Marian Kmita uderza w Marka Szkolnikowskiego. "Świat zwariował"

Szkolnikowski poinformował o odejściu w długim wpisie na Twitterze. Wywołał on spore poruszenie i został licznie skomentowany. Nie umknął również uwadze dyrektorowi ds. sportu Polsatu Marianowi Kmicie, który uderzył w byłego szefa TVP Sport w felietonie dla Polsatu Sport. Podkreślił w nim między innymi to, że Szkolnikowski został niezasłużenie "bohaterem tygodnia".

"Wczoraj, wydarzeniem dla sporej części, sportowej Polski była – no właśnie – co? Dymisja, zwolnienie, odejście z urzędu w stan spoczynku Marka Szkolnikowskiego? I z całym szacunkiem dla Pana Marka – jak to będąc dzieckiem, mówiła moja chrześnica, a córka Piotrka Sobczyńskiego – "Babciu – świat zwariował"" - czytamy. W kolejnych fragmentach Kmita nadal atakował dziennikarza. "Pomijam to, że Pan Marek w swoim pożegnaniu z TVP Sport po zasłużone i niezasłużone medale już nie wspina się na palcach, ale wręcz wdrapuje na taboret po plecach Włodzimierza Szaranowicza i Roberta Korzeniowskiego" - czytamy dalej.

Kmita dodał również, że Szkolnikowski nie zostawił TVP sublicencji na skoki narciarskie, transmisji LM oraz siatkówki. Zwrócił także uwagę, że stacja w tym roku przegrywała już pięciokrotnie z konkurencją. "A będzie jeszcze gorzej" - skwitował.

Szkolnikowski odpowiada Kmicie. "To już jest obsesja"

Marek Szkolnikowski szybko zareagował na tekst Kmity. "To już jest obsesja :) Pan Marian nie może przeboleć serii przegranych przetargów, a teraz utraty najcenniejszych dóbr w postaci 1. ligi i Pucharu Polski. Jeśli chodzi o siatkówkę i LM to jeszcze dużo czasu na negocjacje, które zawsze odbywają się na wyższym szczeblu niż Kmita" - napisał na Twitterze.

Szkolnikowskiego w TVP Sport zastąpi Krzysztof Zieliński, a nowym wiceszefem i redaktorem naczelnym zostanie Sebastian Staszewski. Zdaniem portalu Wirtualne Media były dyrektor nie odejdzie całkowicie z TVP. Ma zająć stanowisko kierownicze w jednym z działów.