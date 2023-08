Burza po biegu na 100 metrów. Nie do wiary, co zrobiła. "To naprawdę szokujące" [WIDEO]

Nie było człowieka na ziemi, który przebiegłby 100 metrów szybciej niż w 9,58 s. Właśnie taki wynik miał w 2008 roku Usain Bolt, rekordzista z Jamajki. Jeśli chodzi o kobiety, to wciąż najlepszy wynik należy do Florence Griffith-Joyner. Amerykanka osiągnęła czas - 10,49 s. W Polsce najlepszym wynikiem jest 10,93 s. To wynik należący do Ewy Kasprzyk.

Ale przenieśmy się do Chin. W Chengdu odbywają się Światowe Igrzyska Uniwersyteckie, a bieg na 100 metrów w wykonaniu somalijskiej sprinterki stał się hitem internetu. Nasra Ali Abukar potrzebowała ponad 20 sekund, aby dobiec do mety, a konkretnie: 21 sekund i 81 setnych. Do czołówki straciła ponad 10 sekund!

"Ministerstwo Młodzieży i Sportu powinno ustąpić. Przygnębiające jest obserwowanie tak niekompetentnych ludzi. Jak mogli wyselekcjonować tak niewytrenowaną dziewczynę do reprezentowania Somalii w biegach? To naprawdę szokujące i źle świadczy o naszym kraju na arenie międzynarodowej" - napisała na Twitterze Elham Garaad, którą obserwuje ponad 76 tysięcy kont. I umieścił filmiki z biegu, który stał się hitem internetu.

W kolejnych wpisach Garaad sugeruje, że doszło do nepotyzmu, bo wiceprezesem somalijskiej federacji lekkoatletów jest Khadija Aden Dahir, który jest wujkiem bohaterki filmiku. Mało tego! Nasra Ali Abukar otrzymała na Facebooku gratulacje od polityka za udział w chińskich zawodach.

"Wieloryb z Etiopii"

I od razu przypomina nam się sytuacja z 2016 roku, gdy Etiopczyk Kiros Habte osiągnął najgorszy wynik wśród wszystkich pływaków startujących na 100 metrów stylem dowolnym. A jego fatalny czas i "niezbyt" sportowa postura sprawiła, że stał się gwiazdą internetu. Według nieoficjalnych informacji Habte jest synem szefa Etiopskiego Związku Pływackiego. I tylko dlatego dostał się na igrzyska olimpijskie w Rio de Janeiro.

W internecie nazwano go "wielorybem z Etiopii". Ale fani sportu powinni pamiętać także "Węgorza z Gwinei Równikowej". W Sydney w 2000 roku startował pływak z Gwinei Równikowej, który otrzymał prześmiewczą ksywkę "węgorz". Erik Moussambani w wyścigu na 100 m stylem dowolnym zyskał światową sławę, gdy jego wynik był dwa razy gorszy od zwycięzcy. Przepłynął 100 metrów w niecałe dwie minuty (1:52,72).