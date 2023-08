Dramat 31-letniej sportsmenki. "Myślałam, że mnie zabiją"

Sonja Wiseman jest jedną z czołowych dżokejek w Australii i walczy o wygraną w Pucharze Darwina. Jej nadzieje na triumf decydowanie krzyżuje sytuacja z końcówki lipca, kiedy sportsmenka została brutalnie pobita przed własnym domem. Zaatakowała ją grupą mężczyzn, której celem była kradzież samochodu.

Sonja Wiseman pobita własnym domem. Złamali jej nos i wybili zęby, bo chcieli ukraść samochód

Do sytuacji doszło w piątek 28 lipca, kiedy Wiseman wyszła z domu do samochodu. Niedługo po wejściu do auta rozpoczęło się jej piekło. - Nagle pękła szyba w oknie po stronie pasażera. Zobaczyłam grupę od 10 do 15 mężczyzn. Nie wiem, czy początkowo wiedzieli, że jestem w samochodzie, ale gdy tylko podniosłam wzrok, wszyscy zaczęli się śmiać - przywołała w rozmowie z australijskim portalem Punters.

Dżokejka w strachu niemal od razu zamknęła drzwi i próbowała odjechać, ale przez duże emocje nie była w stanie ruszyć samochodem. Mężczyźni szybko osaczyli auto i próbowali wyciągnąć z niego 31-latkę. - Krzyczeli: "wyłaź s***o". Byłam przerażona. Ci ludzie byli dosłownie jak stado kojotów udających się na polowanie. Dostałam kamieniem w głowę, krzyczałam i wołałam mojego partnera, który spał w domu. Myślałam, że mnie zabiją, trąbiłam klaksonem i dostałam kolejnym kamieniem. Złamali mi nos, wybili dwa zęby i rozcięli wargę - opisuje Wiseman.

Finalnie to sygnały dźwiękowe pozwoliły jej uniknąć jeszcze większych obrażeń. Usłyszała je grupa ochroniarzy z pobliskich koszar wojskowych i przybyła na pomoc. Na widok sporej grupy napastnicy uciekli i zostawili dżokejkę w spokoju. Niedługo później trafiła do szpitala.

Wiseman doznała obrażeń twarzy i przekonuje, że przez całą sytuację miewa ataki paniki. Martwi ją również, że nie będzie mogła wziąć udziału w zawodach za kilka tygodni, a także we własnym ślubie, który zaplanowano za trzy tygodnie. - Mam szczęście, że żyję. Naprawdę obawiałam się najgorszego, kiedy zostałam uwięziona w samochodzie. To szalone myśleć, że nie jest się bezpiecznym, siedząc we własnym aucie - podsumowała Sonja Wiseman.