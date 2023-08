Pod koniec czerwca Jakub Rzeźniczak gościł w podcascie "Żurnalisty", po którym spadała na niego ogromna fala zasłużonej krytyki. 36-latek opowiedział m.in. o zdradach, poprzednich związkach i partnerkach, których jak się okazało, nie wspomina zbyt dobrze. - Ewelinę poznałem przez kolegę, który zajmował się załatwianiem dziewczyn na telefon. Za to spotkanie zapłaciłem chyba 1500 złotych za dwie, trzy godziny - to tylko niektóre słowa, jakie były kadrowicz wypowiedział podczas wywiadu. Teraz na piłkarza zostało wylane kolejne wiadro pomyj.

Rzeźniczak dodał jeden komentarz. I się zaczęło. "Nie staraj się być na siłę mądrzejszy"

W sobotę 29 lipca Krzysztof Stanowski opublikował kolejny, prawie trzygodzinny film nt. kariery Natalii Janoszek, która według dziennikarza jest zmyślona. Współzałożyciel Kanału Sportowego w obszernym materiale udowodnił, że polska celebrytka oszukała media ws. rzekomego prestiżu czy licznych nagród. Po opublikowaniu filmu Stanowski na profilu Instagram dodał jeszcze krótki wpis, który był podsumowaniem całego "śledztwa".

Post dziennikarza skomentował wspomniany Jakub Rzeźniczak, umieszczając emotikony uniesionych dłoni bijących brawo. Fani bardzo stanowczo odpowiedzieli na reakcję 36-letniego obrońcy, twierdząc, że jest on ostatnią osobą, która może wypowiadać się na takie tematy.

"Ty masz najmniej do powiedzenia w tym temacie", "Panie Kubo, proszę nie staraj się na siłę być mądrzejszy, skoro jak widać średnio Ci to wychodzi", Wstydziłbyś się, ziomek", "Nie no, serio?" - pisali użytkownicy. Oprócz tego niektórzy z nich wypominali piłkarzowi kontrowersyjny wywiad, a inni krytykowali 36-latka za fatalną formę na boisku. Rzeźniczak postanowił odpowiedzieć na niektóre komentarze.

"Moja gra wygląda bardzo dobrze. Starasz się strzelać, ale nawet nie wiesz jak sytuacja wygląda" - napisał były reprezentant Polski. "Tak wywiad był mocny. Prawda bywa trudna i każdy ma prawo to ocenić. Stanowski za wywiad mnie skrytykował i nie widzę w tym problemu, bo takie jest jego zdanie. Jego post dotyczy tego, co on zrobił, a uważam, że swoją pracę zrobił dobrze" - dodał Jakub Rrzeźniczak.