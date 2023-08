Okrzyknięto ją "najgorętszą szachistką świata". 21-latka zarabia krocie

Kilka lat temu szachy powróciły do łask i stały się bardzo popularną dyscypliną na całym świecie. Oprócz wielu profesjonalnych turniejów możemy oglądać również mnóstwo amatorów czy influencerów, którzy tworzą treści związane z szachami. Jednym z nich jest Kanadyjka Andrea Botez. 21-latkę w mediach społecznościowych śledzą miliony fanów, dzięki czemu zyskała wielką sławę.

Andrea Botez to "najgorętsza szachistka świata". Zaczynała w bardzo młodym wieku

Ponad pół miliona obserwujących na Instagramie, prawie 400 tysięcy na Twitterze, ponad milion subskrybentów na YouTube i 1,3 miliona na Twitchu - takimi zasięgami może pochwalić się Andrea Botez. Jej rodzice pochodzą z Rumunii, skąd przed narodzinami najstarszej córki Aleksandry przeprowadzili się do Kanady. Ojciec zaszczepił w dziewczynkach miłość do szachów od dzieciństwa do tego stopnia, że Andrea zaczęła grać w wieku sześciu lat.

W 2010 roku Andrea Botez była jedną z najsilniejszych szachistek w Kanadzie w swoim wieku, wygrywając kanadyjskie Młodzieżowe Mistrzostwa Narodowe U-8. Następnie wraz z rodziną przeprowadziła się do Teksasu, gdzie kontynuowała karierę szachistki. W 2018 roku zawodniczka osiągnęła najwyższe miejsce w oficjalnym rankingu FIDE, plasując się na 1773. pozycji.

Mimo to Andrea Botez skupia się także na rozwoju medialnej kariery. W grudniu 2022 roku Kanadyjka wzięła udział w niecodziennych zawodach. Stoczyła walkę z arcymistrzynią kobiet, Diną Belenkayą, w ramach mistrzostw Mogul Chessboxing Championship, w której rywalizowała w szachach i w... boksie. Podczas siedmiu rund zawodniczki najpierw próbowały bić się po głowach, a po chwili siadały do stołu, aby przesuwać szachowe figury. Ostatecznie zwycięstwo zostało przyznane zarówno Botez, jak i Belenkayce.

To jednak nie wszystkie zainteresowania i aktywności "najseksowniejszej szachistki świata", która otrzymała ten tytuł od "The Sun". Andrea Botez wraz z siostrą prowadzi mnóstwo transmisji na żywo, podczas których kobiety łączą grę w szachy z cosplayem i interakcją z widzami. Oprócz tego 21-letnia Kanadyjka to również miłośniczka fitnessu. W wolnych chwilach Botez lubi także stanąć za konsolą i wcielić się w rolę DJ-a.