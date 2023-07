Wyjaśniamy, czym jest drostanolon. To najprawdopodobniej wykryto u Roberta Karasia

Pod koniec maja Robert Karaś znalazł się na ustach całego świata. Polak ukończył 10-krotnego Ironmana, a przy okazji pobił rekord. Dystans 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze oraz 422 kilometry biegu pokonał z czasem 164 godzin, 14 minut i dwóch sekund. W niedzielę 30 lipca o sportowcu znów zrobiło się głośno. 34-latek ujawnił, że w jego organizmie wykryto zakazane substancje. - Dalej jestem w szoku. Zawsze grałem czysto - mówił w jednym z nagrań na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Robert Karaś posądzony o doping. W jego organizmie wykryto zakazaną substancję. Czym jest drostanolon?

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarło Sport.pl, wynika, że ową zakazaną substancją jest drostanolon, a więc środek należący do grupy sterydów anaboliczno-androgennych. Najczęściej stosuje się go w leczeniu raka piersi u kobiet, ponieważ silnie blokuje oddziaływanie receptorów estrogenowych.

Karaś tłumaczy, co się stało. "W moim życiu wydarzyła się mała tragedia"

Substancję przyjmują także sportowcy. Najczęściej podawana jest ona domięśniowo w zastrzyku tuż przed zawodami. Głównym zadaniem tego środka jest zwiększenie siły, dlatego korzystają z niego kulturyści. Poprawia też wygląd sylwetki - przyspiesza procesy spalania tkanki tłuszczowej, dzięki czemu utwardza ciało. Rzadko lek stosuje się w sportach wytrzymałościowych, dlatego tym bardziej dziwi fakt jego wykrycia w organizmie Karasia.

- Na przypadkowe zażycie są tu więc marne szanse. Nie ma go w lekach ogólnodostępnych bez recepty. Istnieje zaś ryzyko zanieczyszczenia suplementu diety - nie tylko drostanolonem, ale ogólnie sterydem anaboliczno-androgennym. Takie przypadki mogą się zdarzać i się zdarzają. Możliwe jest też celowe użycie lub przyjęcie innej zanieczyszczonej zabronionej substancji - przyznał w rozmowie ze Sport.pl Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA).

Jak każdy lek, ma on i skutki uboczne. Do najpoważniejszych należy uszkodzenie stawów na skutek m.in. zbyt szybkiego wzrostu siły, uszkodzenie wątroby czy też wypadanie włosów.

Rynkowski wyjawił również, co grozi Karasiowi. - Dwa lata dyskwalifikacji, jeśli znajdą się przesłanki łagodzące. W wyjątkowych okolicznościach może to być krótszy okres zawieszenia, ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Zupełne uniewinnienie należy rozpatrywać w kategoriach cudu - nie zostawia wątpliwości szef POLADA. Najsurowszą karą byłoby czteroletnie zawieszenie.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Rekordzista świata zdruzgotany. Kim jest Robert Karaś?

Próbka B może uratować Karasia

Teraz przed Karasiem trudny czas. Eksperci przyjrzą się jeszcze próbce B pobranej od Polaka. - Będę was na bieżąco wszystkich informował, jaki jest dalszy rozwój sytuacji. Czekam wciąż na wyniki próbki B. Ona może być negatywna. Mogę zostać wyczyszczony. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym o tym nie powiedział. To też może być przestroga dla innych, żeby bardziej sprawdzali źródła i osoby, z którymi współpracują, bo jednak może być potrzebna większa liczba opinii, a nie tylko jedna, bo wtedy może się to skończyć tak, jak w moim przypadku - podkreślił Karaś w nagraniu.