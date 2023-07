Wiemy, jaka kara może grozić Karasiowi. Zupełne uniewinnienie nie wchodzi w grę. "Cud"

- Dalej jestem w szoku. Zawsze grałem czysto - mówi Robert Karaś, który w niedzielę wieczorem poinformował, że w jego organizmie przy okazji majowego bicia rekordu na dystansie 10-krotnego Ironmana, wykryto zabronione substancje. Z naszych informacji wynika, że chodzi o drostanolon. To środek, który należy do grupy sterydów anaboliczno-androgennych. Jak opisuje w rozmowie ze Sport.pl dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA) Michał Rynkowski, zadaniem tej substancji jest głównie zwiększenie siły. Ale nie oznacza to, że nie sięgają po nią przedstawiciele innych sportów niż siłowe.

Robert Karaś może zostać zawieszony za doping

- Stosowany jest do poprawy sylwetki. Sięgają po niego nieraz np. kulturyści. W ostatnim roku mieliśmy jeden przypadek wykrycia u sportowca tej substancji - w rugby. Generalnie - co do stosowania - wskazałbym na sporty siłowe bardziej niż wytrzymałościowe, to na pewno. Ale może też mieć zastosowanie w tych drugich, niczego nie można wykluczyć. Możliwe też jest pojawianie się go w sportach walki - wskazuje.

Rynkowski dodaje, że zazwyczaj drostanolon przyjmowany jest domięśniowo w iniekcjach, rzadziej doustnie, w formie tabletek. Pojawia się on w składzie leków przeznaczonych dla chorych na raka piersi. - Na przypadkowe zażycie są tu więc marne szanse. Nie ma go w lekach ogólnodostępnych bez recepty. Istnieje zaś ryzyko zanieczyszczenia suplementu diety - nie tylko drostanolonem, ale ogólnie sterydem anaboliczno-androgennym. Takie przypadki mogą się zdarzać i się zdarzają. Możliwe jest też celowe użycie lub przyjęcie innej zanieczyszczonej zabronionej substancji - wylicza ekspert.

Rynkowski podaje, że jeśli właściwa organizacja sportowa jest sygnatariuszem Światowego Kodeksu Antydopingowego, to w przypadku wykrycia drostanolonu zawodnikowi grozi od dwóch do czterech lat dyskwalifikacji.

- Dwa lata, jeśli znajdą się przesłanki łagodzące. W wyjątkowych okolicznościach może to być krótszy okres zawieszenia, ale to są naprawdę bardzo rzadkie przypadki. Zupełne uniewinnienie należy rozpatrywać w kategoriach cudu - nie zostawia wątpliwości szef POLADA.

Rynkowski przyznaje, że niektóre organizacje - mimo że formalnie nie są sygnatariuszami tego kodeksu - to i tak go stosują. - Zdarza się, że są to jego modyfikacje. Tak np. jest w przypadku federacji organizującej największe walki MMA. Kary mogą być w tym wypadku nieco inne, ale co do zasady dość zbliżone. Organizacje niebędące sygnatariuszami zwykle rozsądzają przypadki dopingu w ramach własnych struktur - opisuje.

Na stronie internetowej organizacji odpowiadającej za zawody, podczas których u Karasia przeprowadzono dające pozytywny wynik badanie - International Ultra Triathlon Association (IUTA) - widnieje informacja, że przestrzega ona przepisów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA). Zaraz potem jednak znajduje się dopisek, że w przypadku sprzeczności przepisów IUTA z przepisami WADA pierwszeństwo mają zasady IUTA.

Niestandardowa kontrola dopingowa. "W przypadku pozytywnego wyniku testu na doping podczas zawodów wynik z automatu jest unieważniony"

Karaś zaznacza, że sam naciskał na zmianę rangi zawodów, by mógł pobić rekord świata. - To był wyścig z cyklu Grand Prix, gdzie nie można bić rekordów i gdzie po starcie nie ma żadnych badań. Pod wpływem moich nacisków zmieniono rangę na Puchar Świata. Byłoby totalnym głupstwem, gdybym grał nieczysto i prosił o komisję o to, by mnie zbadała po wyścigu - tłumaczy.

Rynkowski potwierdza, że często zdarza się, iż to sami zawodnicy proszą o kontrolę antydopingową, gdy np. próbują pobić rekord. Dodaje, że nie jest to standardowa badania, bo te z założenia są niezapowiedziane.

- Taka jest ich idea. A takie zamówione przez zawodnika badania zwykle dotyczą dyscyplin, w których przeważnie się ich nie przeprowadza. Podczas zawodów powinno się zadbać o testowanie pod kątem dopingu. Np. przy zawodach Ironmana najpoważniejszych cyklów tak jest. Ale prywatne organizacje funkcjonują w specyficzny sposób i kontrole antydopingowe nie są ich priorytetem. Jest nim rozwój dyscypliny i profit biznesowy - wskazuje.

Rekordzista świata zdruzgotany. Kim jest Robert Karaś?

Rynkowski przypomina, że po wykryciu dopingu to zawodnik musi wykazać, jak dana substancja dostała się do jego organizmu. - Czasami jest to bardzo trudne. W przypadku pozytywnego wyniku testu na doping podczas zawodów wynik z automatu jest unieważniony. Niezależnie od rezultatu dalszego postępowania. Pozostaje kwestia długości kary. Np. niedawno tenisista Kamil Majchrzak udowodnił, że zabroniona substancja znalazła się w jego organizmie za sprawą zanieczyszczonego suplementu, ale i tak został zawieszony na 13 miesięcy. Tu więc kara raczej też będzie, niewiadomą jest jej długość. Do tego dochodzą kwestie wizerunkowe - podkreśla szef POLADA.