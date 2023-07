Karaś tłumaczy, co się stało. "W moim życiu wydarzyła się mała tragedia"

Robert Karaś o wszystkim poinformował w niedzielę wieczorem na swoim Instagramie. Napisał krótkie oświadczenie, ale też nagrał film, w którym szczegółowo wyjaśnił, co się stało. - Cześć, słuchajcie nagrywam ten film, ponieważ w ostatnich dniach w moim życiu wydarzyła się mała tragedia. Mianowicie dostałem wiadomość z Brazylii, że w moim organizmie podczas ostatniego wyścigu były śladowe ilości zakazanych substancji - zaczyna swoją wiadomość do kibiców Robert Karaś.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak wygląda świat freaków od środka? "Niektórzy udają, niektórzy są idiotami"

Świątek wygrała turniej po bezsennej nocy. Miała wątpliwości, czy to bezpieczne

Karaś do Brazylii poleciał w maju. To tam wystartował w zawodach 10-krotnego Ironmana i pobił rekord świata. O zakazanych substancjach, które wykryto w jego organizmie, dowiedział się jednak dopiero teraz.

- Byłem w ogromnym szoku, ponieważ całe życie suplementuję się tak samo. Wielokrotnie byłem badany przez komisję w tej federacji [International Ultra Triathlon Association, czyli organizator zawodów w Brazylii. Początkowo nie wiedziałem, o co chodzi. Natomiast skonsultowałem się z osobą, która prowadziła mnie przed walką [w lutym Karaś zawalczył na Fame MMA]. W grudniu, jak ktoś śledzi moją karierę, to wie, że w krótkim okresie doznałem trzech złamań: żebra, nadgarstka i stopy. Michał, bo tak na imię ma ta osoba, został mi polecony przez innych sportowców, z którymi współpracuje. Powiedziałem mu, że jestem triathlonistą i że jestem badany po każdym wyścigu, więc w moim organizmie musi być wszystko OK - tłumaczy Karaś.

- Ta osoba zapewniała mnie, że to, co mi podaje, działa tylko doraźnie i nie będzie miało żadnego wpływu na moją dalszą karierę, przygotowania i w żadnym wypadku nie wpłynie na moją formę podczas wyścigu. Zgodziłem się na to, by z nim współpracować, ale niestety okazało się, że substancje, które mi zostały podane, były dokładnie takie same, jak ich resztki, które wykryto po 120 dniach - dodaje Karaś.

Robert Karaś może stracić rekord świata

Karaś przekonuje, że nadal jest w szoku. - Zawsze grałem czysto. I co najśmieszniejsze: to ja poprosiłem federację, by podczas zawodów mnie zbadano. To był wyścig z cyklu Grand Prix, gdzie nie można bić rekordów i gdzie po starcie nie ma żadnych badań. Pod wpływem moich nacisków zmieniono jednak rangę na Puchar Świata, ponieważ chciałem pobić ten rekord. Byłoby totalnym głupstwem, gdybym grał nieczysto i prosił o komisję o to, by mnie zbadała po wyścigu - wyjaśnia.

- Kończąc: będę was na bieżąco wszystkich informował, jaki jest dalszy rozwój sytuacji. Czekam wciąż na wyniki próbki B. Ona może być negatywna. Mogę zostać wyczyszczony. Natomiast nie byłbym sobą, gdybym o tym nie powiedział. To też może być przestroga dla innych, żeby bardziej sprawdzali źródła i osoby, z którymi współpracują, bo jednak może być potrzebna większa liczba opinii, a nie tylko jedna, bo wtedy może się to skończyć tak, jak w moim przypadku - podkreślił Karaś.

Skandal na meczu ekstraklasy. Kibice rozwiesili antyukraińskie transparenty

Karaś pod koniec maja ukończył w Brazylii 10-krotnego Ironmana. Przy okazji pobił rekord świata, bo dystans 38 kilometrów pływania, 1800 kilometrów jazdy na rowerze oraz 422 kilometry biegu pokonał z czasem 164 godzin 14 minut i dwóch sekund. Kilka miesięcy wcześniej stoczył również pojedynek w sportach walki. Na gali Fame MMA 17, gdzie w swoim debiucie - mimo kontuzji kolana - pokonał jednogłośnie na punkty rapera i freestylowca Filipa "Filipka" Marcinka.