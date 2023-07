Rosjanie wracają do sportu. Ostre słowa Kasparowa

Słynne zalecenie MKOl-u, aby w poszczególne federacje zaczęły dopuszczać Rosjan i Białorusinów do startu w zawodach, już ma swoje przykre konsekwencje. Czwartkowa afera z mistrzostw świata w szermierce obiegła cały świat. Ukraińska zawodniczka Olga Charłan pokonała w 1/32 finału Rosjankę Annę Smirnową i po walce odmówiła podania ręki. Zamiast tego wyciągnęła w jej kierunku szablę. Urażona przeciwniczka przez dobrych 40 minut okupowała planszę, a Ukrainka w konsekwencji została zdyskwalifikowana.

Garri Kasparow punktuje Bacha i MKOl. "Nagradza wrogi reżim"

Na skandal musiał jakoś zareagować MKOl. Jego przewodniczący Thomas Bach wysłał do Charłan list z informacją, że ta w ramach rekompensaty dostanie dziką kartę na igrzyska w Paryżu. Nie potępił jednak rosyjskiej agresji na jej kraj, nie mówiąc już o zmianie podejścia do występów Rosjan. Bach konsekwentnie zasłania się neutralnością i apolitycznością.

W końcu do sprawy nawiązał były legendarny radziecki szachista i wielki przeciwnik rządów Władimira Putina, Garri Kasparow. W klarowny sposób wytłumaczył, dlaczego dopuszczenie Rosjan do rywalizacji jest błędem. - Jeśli chodzi o aferę z rosyjską szermierką, od dekad wypowiadam się jasno na temat polityki w sporcie. Wykorzystywanie sportu do normalizacji przedstawicieli narodu agresora nagradza wrogi reżim oraz prześladuje jego ofiary. Nigdy nie ma neutralności - napisał na Twitterze.

Kasparow nawiązał także do swojego tweeta z maja tego roku, nawiązującego do słów Bacha: "Sport jest ponad polityką". - Ludziom, którzy każą ci trzymać politykę z dala od sportu, nie podoba się twoja polityka. Szczególnie nie podoba im się, że twoja polityka ingeruje w ich konta bankowe - napisał wówczas.

Kasparow to były mistrz świata w szachach w latach 1985–1993. Od kilkunastu lat mocno zaangażował się w politykę, sprzeciwiając się reżimowi Putina. W 2005 r. założył Zjednoczony Front Obywatelski, czyli demokratyczną partię opozycyjną. Jest również prezesem Fundacji Praw Człowieka.