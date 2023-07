Słynne "here we go" zna cały świat. Oto ile zarabia znany Fabrizio Romano

Jego plotki transferowe są znane na całym świecie, a słynne "here we go" weszło już do żargonu piłkarskich kibiców. Fabrizio Romano jest jednym z najlepiej poinformowany i najbardziej rozpoznawalnych dziennikarzy sportowych. Jego zarobki mogą robić wrażenie.

3 Sport.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl