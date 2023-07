Polki sprawiły sensację! Złoto MŚ. Po raz pierwszy w historii

Podczas tegorocznych mistrzostw świata w szermierce w Mediolanie doszło do sporych kontrowersji. Jedną z nich wzbudziła Olga Charłan, która po wygranej walce nie podała ręki rywalce pochodzącej z Rosji, za co została zdyskwalifikowana. Mimo afer zawody odbywały się zgodnie z planem, a w piątek rozegrano finał w turnieju drużynowym szpady kobiet. W nim dość sensacyjnie triumfowały reprezentantki Polski. Biało-Czerwone odrobiły stratę i były w stanie odwrócić losy rywalizacji, co pozwoliło im osiągnąć pierwszy taki sukces historii kraju.

Polskie szpadzistki ze złotym medalem MŚ. Pierwszy taki sukces w historii

Do walki o najcenniejsze trofeum Polki przystąpiły w składzie: Ewa Trzebińska, Martyna Swatowska-Wenglarczyk i Renata Knapik-Miazga. Ich rywalkami na ostatnim etapie rywalizacji były Włoszki. Po pierwszej walce na tablicy wyników był remis 1:1. Później przeciwniczki zaczęły budować przewagę. Po trzech starciach wyszły na prowadzenie, a po siódmym powiększyły przewagę. Maksymalnie wynosiła ona cztery punkty. Biało-Czerwone się nie poddały i próbowały odrobić stratę. To udało się Swatowskiej-Wenglarczyk.

Przed ostatnią walką Polki przegrywały 23:25. Nasza szpadzistka spisała się genialnie i szybko doprowadziła do wyrównania. Chwilę później zbudowała przewagę nad rywalkami, którą utrzymała do końca rywalizacji. Tym samym to reprezentantki Polski wygrały 32:28.

Zwycięstwo Polek było sporą sensacją, tym bardziej że rywalki znakomicie radziły sobie w indywidualnych zawodach na tym turnieju. Jedna z nich zajęła drugie miejsce, a pozostałe dotarły do 1/4 finału.

Pierwszy taki sukces Polski od 16 lat

To pierwsze złoto szpadzistek w historii, a także pierwsze złoto polskich szermierzy w mistrzostwach świata od 2007 roku. "Polskie szpadzistki drużynowymi mistrzyniami świata! Fantastyczne walki naszej doświadczonej drużyny i pierwsze złoto MŚ polskich szermierzy od 16 lat. Oby tak do Paryża" - ocenił Filip Jastrzębski z Polskiego Radia.

To zwycięstwo miało też duże znaczenie dla Renaty Knapik-Miazgi. W przeszłości Polka była o krok od porzucenia szermierki, co miało związek z kłopotami zdrowotnymi. Mimo wszystko nie poddała się i znalazła dość zaskakujące rozwiązanie, które pozwoliło jej kontynuować przygodę ze sportem. Więcej o historii szpadzistki pisaliśmy TUTAJ.

W drodze do finału Polki bez większych problemów rozprawiły się z Gruzinkami (45:33), Egipcjankami (45:18), Izraelkami (45:34) oraz Koreankami (33:32). Wygrana z Włoszkami pozwoliła też przesunąć się biało-czerwonym w górę klasyfikacji generalnej światowego rankingu, który zadecyduje o udziale w igrzyskach olimpijskich. Obecnie zajmują lokatę uprawniającą do startu.