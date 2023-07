Wzajemna niechęć sportowców z Rosji i Białorusi na międzynarodowych arenach przybiera różne formy. Przykładem może być nietypowe zdarzenie, które miało miejsce w czwartek podczas mistrzostw świata w szermierce. Ukrainka Olga Charłan po wygranej 15:7 walce z Rosjanką Anną Smirnową w 1/32 finału nie podała rywalce ręki. W zamian podeszła do rywalki i wystawiła w jej kierunku szablę.

Ukraińcy grzmią po dyskwalifikacji Charłan. "Nielegalna decyzja"

Obowiązek podania ręki po walce jest jasno określony w przepisach Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE). Brak tego gestu może zostać ukarany czarną kartką lub wykluczeniem zawodów. Utytułowana Ukrainka została zdyskwalifikowana. To nie spodobało się Federacji Szermierczej Ukrainy (NFFU), która postanowiła zgłosić protest.

- Zaznaczamy, że kwestia "braku szacunku", która stała się podstawą do złożenia apelacji, leży wyłącznie w jurysdykcji sędziego, który punktuje pojedynek, a ten nie odnotował żadnych naruszeń. Co ważniejsze, sprawa ta nie należy do jurysdykcji Dyrekcji Technicznej zawodów zgodnie z zasadami Międzynarodowej Federacji Szermierczej (FIE). W związku z powyższym decyzja o dyskwalifikowaniu Olgi Charłan jest więc nielegalna i powinna zostać uchylona - czytamy w oświadczeniu federacji w mediach społecznościowych.

Szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego się odpalił. "To farsa"

Całą sytuację skomentował również na Twitterze szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba. - Anna Smirnowa przegrała w uczciwej rywalizacji i postanowiła zagrać nieczysto z pokazem uścisku dłoni. Tak właśnie zachowuje się rosyjska armia na polu bitwy. Olga Charłan wygrała w uczciwy sposób i pokazała godność. Wzywam FIE, aby przywrócić prawa Charłan i pozwolić jej konkurować - stwierdził wprost.

Smirnowa zareagowała na gest Ukrainki w nieoczekiwany sposób. Zabrała krzesło i w ramach protestu postanowiła usiąść na planszy. Sytuacja trwała 40 minut, dopóki sędzia nie zabrał Rosjance krzesła i nie pożegnał jej.