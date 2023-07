Podczas mistrzostw świata w szermierce doszło do skandalu. W 1/32 finału zmierzyły się Olga Charłan i Anna Smirnowa. Pochodząca z Ukrainy Charłan wygrała, a po starciu nie podała ręki Rosjance, tylko podeszła do niej i wymierzyła w jej kierunku szablą. Smirnowa była bardzo niezadowolona z zachowania rywalki i ostentacyjnie usiadła na krześle. Wszytko musiał zakończyć sędzia, który po 40 minutach zabrał krzesło i pożegnał Rosjankę.

Olha Charłan zabrała głos po aferze na mistrzostwach świata

Podanie ręki przeciwnikowi jest obowiązkiem po zakończonym starciu w szermierce. Zawodnik, który odmówi wykonania tego gestu, zostanie ukarany. I tak było także i w tym przypadku. Charłan finalnie została zdyskwalifikowana z dalszego udziału w zawodach. Niedługo później odniosła się do tej sytuacji w nagraniu na Instagramie.

- To był bardzo trudny i bardzo ważny dzień. To, co się dzisiaj wydarzyło, rodzi wiele pytań. Nie chciałam podać ręki temu sportowcowi, postąpiłam zgodnie z sercem. Kiedy więc usłyszałam, że chcą mnie zdyskwalifikować, zabiło mnie to. Krzyczałam z bólu. Myślę, że rozumiem, jak wszyscy inni na tym świecie, że zasady muszą się zmienić, ponieważ świat się zmienia. Zdałam sobie sprawę, że ten naród terroryzuje nie tylko nasze rodziny, ale również sport. Dostałam wiele wiadomości wsparcia. Pomogły mi zwłaszcza te od żołnierzy - powiedziała.

Charłan udzieliła również kilku wywiadów, w których zabrała głos na temat tego incydentu. - Sędzia, który mnie ukarał, płakał, kiedy to zrobił. To nie jego wina. Znam go dobrze, to dobry kolega, Włoch. To okrutne dla niego, ponieważ go wykorzystali. Dokonałam właściwego wyboru. Mam już medale, jestem medalistką olimpijską, jestem mistrzynią olimpijską, ale jest coś silniejszego: mój kraj, moja rodzina, a tego nie mogłam zrobić. Życzę wszystkim ludziom, aby nigdy nie musieli czuć się tak, jak ja teraz - powiedziała w wywiadzie dla "L'Equipe". - Jestem rozczarowana, ale nie żałuję. Wiem, że Ukraińcy są po mojej stronie. Jestem dumna z tego, co zrobiłam, powtórzyłabym to wiele razy - dodała w rozmowie z "La Repubblica".