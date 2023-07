Rozdrażniony szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Odpalił się z nerwami. "To farsa"

Równo rok pozostał do otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu, ale wciąż nie wiadomo czy wystąpią na nich zawodnicy z Rosji i Białorusi. Tego domaga się Międzynarodowy Komitet Olimpijski głosem swojego prezydenta Thomasa Bacha, lecz spotkało się to ze sprzeciwem wielu państw europejskich, które zagroziły bojkotem.

Szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego się odpalił. "To farsa"

28 marca MKOl zalecił, aby rosyjscy i białoruscy sportowcy, którzy są związani umowami ze strukturami wojskowymi, nie byli dopuszczani do udziału w międzynarodowych zawodach. W wielu dyscyplinach, zwłaszcza drużynowych, tamtejsi reprezentanci zostali całkowicie wykluczeni ze zmagań, ale indywidualni sportowcy często mogą rywalizować po spełnieniu wszelkich warunków neutralności. Ponadto muszą starać się o wizę, aby wjechać do danego kraju. To wyjątkowo drażni Stanisława Pozdniakowa, szefa Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

Dopuszczenie Rosji do IO ma pomóc zakończyć wojnę? Węgierski minister odleciał

- Jak już powiedziałem, to farsa. To komedia, którą łamią dorośli ludzie. Niektóre struktury zbliżone do politycznych najbardziej bezczelnie ingerują w niezależność i autonomię sportu, nie zapewniając równych szans wszystkim sportowcom do rywalizacji. Przede wszystkim zapewnienie wiz. Nie dają innych możliwości udziału rosyjskim zawodnikom, niż wejście na ścieżkę neutralizacji - skomentował na portalu "Sport-Express".

Międzynarodowy Komitet Olimpijski przeciąga decyzję ws. startów Rosjan i Białorusinów na przyszłorocznej paryskiej imprezie. Ostateczny werdykt poznamy dopiero na październikowym kongresie.