Shakira wściekła się na Pique. Poszło o najważniejsze. Hiszpanie ujawniają

W zeszłoroczne wakacje byliśmy świadkami hucznego rozstania Gerarda Pique i Shakiry. Były piłkarz Barcelony postanowił związać się z dużo młodszą Clarą Chią Marti, natomiast 46-letnia Kolumbijka nadal szuka nowej miłości, także w świecie sportowców. Okazuje się, że konflikt rozwiedzionych celebrytów jeszcze nie dobiegł końca. Tym razem wokalistka dopatrzyła się, że Pique nie przestrzega wcześniej ustalonych zasad.

REKLAMA

Zobacz wideo Stanowski na lotnisku ubrany jak gwiazda Bollywood. Rozdawał autografy, robił zdjęcia i uczył ludzi tańczyć

Shakira wściekła się na Pique. Wszystko przez opiekę nad dziećmi

Z ustaleń hiszpańskiej "Marki" wynika, że Shakira ma pretensje do 36-letniego Hiszpana, ponieważ ten złamał jeden z warunków ich umowy. Według zapisu, jeśli jeden z rodziców nie może w danym momencie opiekować się dziećmi, powinien zapewnić drugiemu rodzicowi taką możliwość. Jeżeli taka sytuacja również jest niemożliwa, Shakira lub Pique muszą posiadać zgodę drugiego rodzica na to, by krewni lub znajomi przejęli nad nimi opiekę.

To może zaszkodzić Lewandowskiej. Bliska osoba ujawnia. "Zapomniała, jak wygląda życie"

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Były zawodnik mistrzów Hiszpanii ponoć złamał ten punkt, ponieważ chłopcami czasami opiekowały się nieuprawione osoby. Ponadto 36-latek miał zabierać pociechy do miejsca pracy, a nie spędzać z nimi czas. Takie informacje ustalili dziennikarze Lorena Vazquez i Laura Fa.

Marek Papszun ma nową pracę! "Najlepszy polski trener"

Shakira i Pique rozstali się w wielkim gniewie i jak widać, w najbliższym czasie ciężko będzie zakopać wojenny topór. Ostatnio media podały, że ich dzieci nazywają nową partnerkę Hiszpana "pracownicą taty", ponieważ 24-latka jest zatrudniona w firmie Kosmos, której właścicielem jest były zawodnik. Wcześniej tamtejszy "Sport" informował, że dopóki związek Pique i Clary Chia Marti nie zostanie sformalizowany, kobieta ma trzymać się z daleka od dzieci.