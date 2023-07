Dramat nad jeziorem Lower Richardson. Nie żyje Erin Kelly

New England Forest Rally (NEFR) to coroczny dwudniowy rajd etapowy, który odbywa się w zachodniej części stanu Maine oraz północnej New Hampshire. Trasa wyścigu rozpoczyna się przy ośrodku Sunday River i składa się z gruntowych oraz szutrowych dróg, będących trudnymi wyzwaniami dla zawodników. "Prawdziwy dreszczyk emocji daje obserwowanie niesamowitych umiejętności kierowców, gdy manewrują samochodami przez las z prędkością do 100 mil na godzinę!" - napisano na stronie wyścigu.

Tragiczna śmierć na trasie wyścigu rajdowego. Nawigatorka zginęła wskutek uderzenia pojazdu w drzewo

Organizacja American Rally Association (ARA) poinformowała, że w sobotę 15 lipca doszło do tragicznego wypadku z udziałem 48-letniej Erin Kelly. Zawodniczka Pullen Away Rally Team była nawigatorką prowadzonego przez jej wieloletniego partnera Thomas Pullena pojazdu marki Subaru Impreza Outback. 41-latek nie wyrobił na zakręcie w pobliżu jeziora Lower Richardson, stracił kontrolę nad samochodem i uderzył w drzewo. Kobieta zmarła na miejscu, natomiast Pullen w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

Tuż po wypadku organizatorzy wydarzenia spotkali się z zawodnikami i podjęli decyzję o przedwczesnym zakończeniu rywalizacji. "Nasza uwaga skupia się teraz na Erin, Thomasie i ich najbliższych. Erin była doskonałym nawigatorem i uznanym członkiem naszej społeczności. Składamy szczere kondolencje jej rodzinie i przyjaciołom" - przekazał w specjalnym oświadczeniu dyrektor ARA Preston Osborn

Przewodniczący wyścigu New England Forest Rally Chris Cyr również zdecydował się zabrać głos w sprawie tragicznego wypadku. Zdradził, że Kelly rywalizowała w tym sporcie od prawie dekady. "Bardzo rzadko zdarza się taki wypadek, jak ten. Mamy nadzieję, że rodzina Erin w najbliższym czasie zazna spokoju" - podsumował.

Lokalna policja poinformowała, że Kelly podczas wypadku miał na sobie kask i sprzęt ochronny, dlatego nadal trwa postępowanie wyjaśniające przyczyny tragedii.