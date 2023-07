Przekroczył prędkość o 140 km/h. Niewiarygodne, jak się tłumaczył

Jordan Addison to młoda gwiazda najsilniejszej ligi futbolu amerykańskiego NFL. 21-latek w tym roku został wybrany w drafcie z numerem 23. do zespołu Minnesota Vikings. Jednak głośniej niż o jego grze zrobiło się o poczynaniach za kierownicą. Został bowiem przyłapany na niezwykle brawurowej jeździe.

Futbolista pędził jak pirat drogowy. Kuriozalne tłumaczenie. Zwalił winę na psa

Właśnie z tego powodu futbolistę tydzień temu w czwartek zatrzymała policja. Według doniesień ESPN Addison miał pędzić z prędkością 140 mil na godzinę w miejscu, w którym obowiązywało ograniczenie do 55. Oznacza to, że miał na liczniku nieco ponad 225 km/h, a prędkość przekroczył aż o 137 km/h. Do zdarzenia doszło na drodze międzystanowej I-94 w pobliżu Dale Street w mieście St. Paul około 3 nad ranem. Wedle relacji policjanta, Addison poruszał się z "ekstremalnie dużą prędkością", ale zwolnił, widząc na poboczu policyjny radiowóz i innego zatrzymanego do kontroli kierowcę.

Młodemu sportowcowi najwyraźniej bardzo się spieszyło. Nie dość, że tak bardzo dodał gazu, to jak się później okazało, prowadzone przez niego Lamborghini Urus miało założone tablice rejestracyjne należące do salonu samochodowego. Jak Addison się z tego wytłumaczył? W poniedziałek w sądzie okręgowym hrabstwa Ramsey zeznał, że chciał jak najszybciej dostać się do domu, bo tam nagłemu wypadkowi uległ jego... pies.

Po wszystkim futbolista wrócił do treningów i publicznie przeprosił za swoje zachowanie, a także obiecał, że taka sytuacja się już więcej nie powtórzy. Zapomniał jednak wspomnieć, co dolegało jego pupilowi...