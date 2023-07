Wódka, szachownica i arcymistrz w ciężkim stanie. To mogło się wydarzyć tylko tam

W czwartek 20 lipca na całym świecie był obchodzony Międzynarodowy Dzień Szachów. Został on ustanowiony w 1966 roku jako upamiętnienie dnia założenia Międzynarodowej Federacji Szachowej, która powstała 20 lipca 1924 roku w Paryżu. Szczególny dzień dla środowiska szachowego świętowano również w Rosji, skąd pochodzi wielu arcymistrzów.

Siergiej Widyakin w ciężkim stanie trafił do szpitala. Lekarze musieli mu amputować ucho

Jednym z nich jest Siergiej Widyakin. 64-letni obecnie arcymistrz uczestniczył w świętowaniu w Petersburgu. Oczywiście nie obyło się bez alkoholu, co przyniosło tragiczne skutki. "Wieczorem 19 lipca Vidyakin przebywał w klubie z nieznanych powodów, przestał komunikować się z bliskimi około godziny 20:00. Dopiero około szóstej rano następnego dnia znaleziono Siergieja Widyakina leżącego na podłodze obok kałuży krwi. Niedaleko niego stała zakrwawiona szachownica z litego drewna" - czytamy na portalu news.sportbox.ru.

Do zdarzenia doszło w siedzibie klubu szachowego Pietrowskaja Ladya, w którym 64-latek uczy od lat. Widyakin trafił w ciężkim stanie do szpitala. Doznał licznych krwotoków, wstrząśnienia mózgu i złamania nosa. Dodatkowo odniesione obrażenia spowodowały, że lekarze musieli mu amputować ucho. Wykazano również efekty radosnego świętowania, a konkretnie ostre zatrucie etanolem. 64-latek w dalszym ciągu przebywa w szpitalu.

Istnieje kilka wersji zdarzeń, które doprowadziły do dramatu rosyjskiego arcymistrza. Mówi się, że został on ofiarą ataku jednego z uczestników turnieju, który miał mieć wtedy miejsce, a poszkodowany został również sędzia zawodów oraz ochroniarz. Inne źródło mówi, że atak na Widyakina jest pokłosiem konfliktu z prezesem klubu, Ołeksandrem Wołkowem. Miał on już nawet zostać zatrzymany i usłyszeć zarzut umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu o umiarkowanym nasileniu.

