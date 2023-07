Śmiertelny wypadek influencera. 200-kilogramowa sztanga złamała mu kręgosłup

Justyn Vicky był 33-letnim influencerem, który większość życia poświęcił kulturystyce. Na co dzień pracował w Paradise Gym na indonezyjskiej wyspie Bali, gdzie pełnił funkcję trenera personalnego. Niestety już nigdy nie pojawi się na siłowni.

Tragiczny wypadek na siłowni. 200-kilogramowa sztanga przygniotła popularnego trenera

Podczas intensywnego treningu, który odbył się w sobotę 15 lipca, Vicky próbował zrobić przysiad ze sztangą, ważącą około 210 kg. Zabezpieczać miał go trener, który stał za jego plecami. Kulturysta wyrwał ciężar z uchwytów, a następnie wykonał przysiad, ale kiedy próbował wrócić z nim do góry, nogi odmówiły posłuszeństwa. Pomimo asekuracji trenera obaj panowie nie byli w stanie utrzymać sztangi, która spadła na kark Vicky'ego, łamiąc mu kręgosłup.

W sieci krąży nagranie z tego tragicznego wypadku, ale nie publikujemy go z uwagi na wyjątkową drastyczność.

Zawodnik został błyskawicznie przewieziony do szpitala, gdzie jednak lekarze nie zdołali uratować mu życia. "Bali Express" podaje, że poza złamaniem sztanga naruszyła nerwy połączone z sercem i układem oddechowym, co w głównej mierze przyczyniło się do zgonu. Portal przeanalizował zamieszczony w sieci materiał wideo z tragicznego zdarzenia i zastanawia się, czy śmierć kulturysty była wyłącznie wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czy jednak winą można obciążyć trenera, który miał go asekurować.

Jego dotychczasowy pracodawca Paradise Gym zamieścił w sieci specjalne oświadczenie, w którym pożegnał byłego już trenera. "Był kimś więcej niż tylko ekspertem od fitnessu. Był latarnią inspiracji, motywacji i niezachwianego wsparcia. Jego zaraźliwa energia i prawdziwa pasja pomagania innym w zmianie ich życia głęboko nas poruszyły" - przekazano.