Zabrali Polsce mistrzostwa świata. Rosjanie triumfują

Warszawa miała być gospodarzem mistrzostw świata juniorów do lat 20 w zapasach, odbywających się w terminie 14-20 sierpnia, lecz zawody zostaną przeniesione do stolicy Jordanii, Ammanu. To efekt dopuszczenia do startów zawodników z Rosji oraz Białorusi.

Polska odebrano prawa do organizacji imprezy. W Rosji świętują

- Powodem [pozbawienia prawa do organizacji mistrzostw - red.] było niewypełnienie zobowiązań umownych w zakresie zapewnienia wsparcia wizowego - poinformował na łamach TASS prezes Rosyjskiej Federacji Zapaśniczej Michaił Mamiaszwili. W kwietniu Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) dopuściła rosyjskich i białoruskich sportowców do zawodów pod neutralną flagą.

Młodzieżowa reprezentacja Rosji niedawno opuściła już mistrzostwa Europy w Hiszpanii, ponieważ pierwotnie odmówiono jej wiz. Później okazało się, że zapaśnicy otrzymają specjalne przepustki do kraju, jednak z powodu opóźnienia drużyna opuściła turniej. To wydarzenie sprawiło, że w czerwcu przedstawiciele UWW dyskutowali o warunkach przyjmowania sportowców z Rosji i Białorusi, zwracając uwagę, że kraje będące gospodarzami imprez są zobowiązane do udzielania wsparcia sportowcom w uzyskaniu wiz.

Pod koniec marca Komitet Wykonawczy MKOl zalecił, aby międzynarodowe federacje dopuszczały do rywalizacji pod neutralną flagą tylko tych sportowców, którzy nie wspierają rosyjskiej agresji na Ukrainę, co wywołało sporą burzę w kraju, którym włada Władimir Putin. Prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Stanisław Pozdniakow nazwał tę decyzję naruszeniem praw człowieka, a rzecznik prasowy Putina, Dmitrij Pieskow stwierdził, że wykluczenie rosyjskich sportowców jest po prostu nielegalne.