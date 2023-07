Na liczniku miał 225 km/h. Skandal z udziałem wschodzącej gwiazdy [WIDEO]

Minnesota Viking zakończyła ubiegły sezon NFL na trzecim miejscu w tabeli Konferencji Krajowej, wygrywając 13 z 17 meczów. Bardzo szybko zespół przegrał jednak w fazie play-offów, bo już w 1/8 finału uległ drużynie New York Giants 24:31. Kilka miesięcy temu władze klubu podpisały umowę z niezwykle utalentowanym Jordanem Addisonem, który właśnie dopuścił się bardzo nieodpowiedzialnego wykroczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Śliwka: Pewnie nigdy się nie dowiemy, nie przyzna się

Utalentowany zawodnik okazał się piratem drogowym. Przekroczył prędkość o ponad 100 km/h

W czwartek tuż po godzinie 3:00 nad ranem, 21-latek został zatrzymany za przekroczenie prędkości. I to wcale niemałe. Jak przekazano w raporcie policyjnym, funkcjonariusz policji zauważył kierującego Lamborghini Addisona, który jechał 225 km/h w terenie, gdzie panuje ograniczenie do 90 km/h. Podano też, że na wszelki wypadek przebadano futbolistę na miejscu alkomatem, jednak nie był on pod wpływem alkoholu. Zawodnik stracił prawo jazdy na co najmniej pół roku, a ponadto zapewne czekają go surowe konsekwencje ze strony jego pracodawcy.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Weszli do wody w trakcie burzy. Porażające nagranie. Prawie 3,5 mln wyświetleń [WIDEO]

"Jesteśmy świadomi wczorajszego incydentu drogowego z udziałem Jordana Addisona i zbieramy dodatkowe informacje" - przekazała Minnesota w oficjalnym oświadczeniu, cytowanym przez ESPN.

21-latek został w kwietniu wybrany przez Minnesotę w pierwszej rundzie draftu, zajmując 23. miejsce w klasyfikacji generalnej. Niedługo później związał się z zespołem czteroletnią umową z opcją przedłużenia o kolejny rok, która według dziennikarza Toma Pelissero opiewa na kwotę 13,7 mln dolarów. Przez ostatnie miesiące zawodnik zmagał się z kontuzjami, jednak mimo to, miał być kluczową postacią zespołu. Zobaczymy, jakie decyzje wobec niego podejmie jego aktualna drużyna.