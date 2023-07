Blisko tragedii podczas mistrzostw Europy. Wpadła do wody. "Sekundy trwające wieczność"

Podczas maratońskich mistrzostw Europy w Chorwacji Hiszpanka Aurora Figueras, rywalizująca w K2, doznała udaru cieplnego i wpadła do wody pociągając za sobą cały kajak. Na szczęście jej partnerka zareagowała błyskawicznie.

Zawodniczka dostała udaru cieplnego podczas ME. Przytomna reakcja koleżanki

Lucia Arquero pomagała koleżance do czasu, aż nie nadeszła pomoc. "To były sekundy zmartwienia i niepewności, ale wszystko skończyło się na strachu" - czytamy w hiszpańskiej "Marce", która opisała całą sprawę.

Intensywna rywalizacja toczyła się w dużym upale. Figueras miała skurcze i zawroty głowy, o czym powiedziała partnerce niedługo przed tym, jak straciła przytomność. "Właśnie wtedy niezbędna była szybka reakcja Lucii, która pomogła wioślarzowi przez kilka sekund, zdających się trwać wieczność" - dodała "Marca".

Na szczęście dla obu zawodniczek zdarzenie to miało miejsce stosunkowo blisko brzegu. To pozwoliło innymi zawodnikom hiszpańskiej reprezentacji wskoczyć do wody i udzielić im natychmiastowej pomocy. Kajakarki nie ukończyły zawodów, Figueras trafiła później do szpitala, gdzie jej stan oceniono jako dobry.

Hiszpanie zdominowali maratońskie mistrzostwa Europy

Podczas maratońskich ME Hiszpanie mieli wiele powodów do zadowolenia. Zdobyli aż 23 medale, najwięcej spośród wszystkich reprezentacji. Na ten dorobek złożyło się pięć złotych, pięć srebrnych i 13 brązowych krążków. To dla nich dobry prognostyk przed wrześniowymi mistrzostwami świata.