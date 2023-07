Rosja zakazuje sportowcom zmiany obywatelstwa. Nowe prawo i groźba kar

Po napaści Rosji na Ukrainę w lutym zeszłego roku w wielu dyscyplinach zawieszono rosyjskich oraz białoruskich sportowców. Spora grupa z nich zdecydowała się na reprezentowanie barw innego państwa po wcześniejszym przyjęciu obywatelstwa. Teraz chcą się przed tym zabezpieczyć.

Nowy projekt ustawy w Rosji. Sportowcy zapłacą odszkodowanie za zmianę obywatelstwa

Jak informuje Rosyjska Agencja Informacyjna TASS Komisja Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu przygotowuje projekt ustawy zobowiązującej rosyjskich sportowców do wypłaty odszkodowań w przypadku zmiany obywatelstwa.

"Jeżeli sportowiec, który jest lub był kandydatem do drużyny sportowej Federacji Rosyjskiej, jest zarejestrowany przez federację sportową obcego państwa i (lub) inną zagraniczną organizację sportową do udziału w międzynarodowych zawodach sportowych, taki sportowiec jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania organizacji rosyjskiej, która przeprowadziła jego szkolenie sportowe, w wysokości wydatków poniesionych na to szkolenie sportowe" - czytamy w projekcie ustawy.

Należy również zauważyć, że sportowiec może zostać zwolniony z wypłaty odszkodowania, jeżeli w ciągu trzech lat przed rejestracją jako członka drużyny sportowej obcego państwa nie był członkiem drużyny sportowej Rosji. Zawodnik ponadto może być również zwolniony z odszkodowania, jeżeli on sam lub jego przedstawiciele ustawowi zapłacili za trening we własnym zakresie. Należy podkreślić, że procedura obliczania i kompensowania płatności została opracowana przez ogólnorosyjską federację sportową i zatwierdzona przez federalny organ wykonawczy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Dmitrij Swiszczow, przewodniczący Komisji Dumy Państwowej ds. Kultury Fizycznej i Sportu, a także prezes tamtejszej federacji curlingowej, podkreślił, że pieniądze uzyskane z odszkodowań trafią do regionalnych klubów, w którym trenował dany sportowiec.