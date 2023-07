Niesamowita Ewa Swoboda! Życiowy wynik. 0,01 sekundy od rekordu! [WIDEO]

Obecnie najszybszą biegaczką na 100 m w historii naszego kraju jest Ewa Kasprzyk. Złota medalistka mistrzostw Europy z 1988 roku ustanowiła rekord Polski w 1986 roku. Utrzymuje się on do dziś i wynosi 10,93 s. Był to wtedy czwarty wynik świata.

Niesamowity bieg Swobody. O krok od rekordu Polski

W kolejnych latach żadnej polskiej zawodniczce nie udało się zejść poniżej bariery jedenastu sekund. Tylko Ewie Swobodzie w 2022 roku udało się raz pobiec na 100 metrów w czasie 10,99 s, ale wtedy ten wynik nie został zaliczony przez zbyt mocny wiatr. W ostatnich miesiącach Polka regularnie osiągała wyniki bliskie tej granicy - 11,03 s, 11,07 s - więc wydawało się, że jest jedynie kwestią czasu, aż osiągnie wymarzony rezultat.

W końcu jej się to udało! W trakcie Memoriału Kamili Skolimowskiej Swoboda pobiegła w czasie 10,94 s. To jej życiowy rekord, który pozwolił jej zająć trzecie miejsce. Przed nią były jedynie Amerykanka Sha'Carri Richardson (10,76 s) oraz Jamajka Shericka Jackson (10,78 s). Polka poprawiła swój najlepszy wynik o 0,09 s.

Sama Swoboda nie mogła uwierzyć w tak dobry rezultat. - 10,94?! Ja dalej nie wierzę. Doczekałam się. - mówiła w rozmowie z TVP Sport. Dziękowała też kibicom, którzy mieli ją ponieść do zwycięstwa. Jednocześnie zaskoczyła ją informacja, że do wyrównania rekordu Polski zabrakło jej tylko jednej setnej sekundy. Była przekonana, że wynosi on 10,92 s. - Teraz muszę wrócić do domu i się najeść, bo jestem trochę głodna. Ten upał ze mnie wszystko wypłukał. - przyznała po zakończonym biegu.

10,94 to chyba dobry prognostyk przed mistrzostwami świata? - zastanawiała się Swoboda. Te rozgrywki odbędą się w Budapeszcie w dniach 19-27 sierpnia. Taki wynik w biegu na 100 metrów w 2022 roku dałby lekkoatletce ósme miejsce. Ostatnim razem nie udało jej się wejść do finału, pobiegła wtedy z czasem 11,08 s.