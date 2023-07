Nie żyje Mike Halac. Korzystał z uroków życia

Mike Halac w latach 90. ubiegłego wieku rozpoczął karierę zawodowego zapaśnika. Kibice kojarzą go przede wszystkim jako "Mantaura", bo pod takim pseudonimem występował w World Wrestling Federation (WWF) od grudnia 1994 roku. Jego postać kojarzona była z ponadprzeciętnej siły, szarfowana i muczenia na przeciwników i była nawiązaniem do mitologicznego Minotaura.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabiński powraca do klatki. Zawalczy na gali STIFE

Nie żyje Mike Halac "Mantaur". Były zawodnika WWF miał 55 lat

Halac w World Wrestling Federation regularnie występował do końca 1995 roku. Stoczył pojedynki m.in. z legendarnym Bretem Hartem i Razorem Ramonem o pas mistrza interkontynentalnego federacji. Starcie przegrał, a według scenariusza Ramon był jego największym wrogiem. "Mantaur" brał udział także w Royal Rumble Matchu w 1995 roku i spędził na ringu osiem minut.

Tragedia na wulkanie Ontake. Odnaleźli ciało Polaka po trzech miesiącach

Po odejściu z WWF próbował swoich sił w amerykańskich i europejskich federacjach. Występował jako "Tank" oraz "Bruiser Mastino". Z przerwami pojawiał się na światowych ringach aż do 2019 roku i był klasyfikowany w pierwszej trzysetce najlepszych zapaśników świata.

Po karierze Halac nie zniknął z przestrzeni publicznej, ale postawił na odpoczynek i korzystanie z życia. - Prowadzę kapitalne życie na Florydzie. Chłopię, palmy, plaża. Jestem podekscytowany, żyję moim najlepszym życiem. Fizycznie naprawdę nie mogę narzekać - mówił we wrześniu 2022 roku w na kanale YouTube Hannibal TV.

Gwiazda "Mam talent" ujawniła swój plan. Nie do wiary, co wymyślił. Wyczyn stulecia

Były zapaśnik chorował jednak na cukrzycę typu 2. Ponadto w ostatnim czasie podupadł na zdrowiu i z niewyjaśnionych powodów trafił do szpitala. We wtorek 11 lipca o jego śmierci poinformowała córka. - Z przykrością informuję, że zmarł mój tata. Odszedł spokojnie we śnie. Już go nie boli. Kocham cię tato. Spraw, żeby niebo było dla mnie piękne - napisała Demi, cytowana przed TMZ. Mike Halac miał 55 lat.